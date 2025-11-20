Doble cita per a l’equip masculí a la Copa d’Europa: Levi i Storklinten

Després de la presentació de la temporada, celebrada la passada setmana a Andorra, l’equip nacional masculí va tornar al nord, on van continuar amb els entrenaments i les primeres curses. Una part de l’equip va competir a les FIS de Kabdalis (Suècia), i altra, amb Bartumeu Gabriel, va estar a la Copa del Món de Levi (Finlàndia). Ara arriba el torn per a la Copa d’Europa, també a l’estació finlandesa. Aquí competiran Gabriel i Àlex Rius.
Andorra compta amb dues places per a la Copa d’Europa, així que l’equip ha hagut de fer cronos per a seleccionar. D’aquesta manera, la primera Copa d’Europa de la temporada arriba per a l’equip nacional amb dues places que són per a Bartumeu Gabriel i per a Àlex Rius. Els dos estaran a la porta de sortida, mentre que Xavier Cornella farà d’obridor. Aquesta cursa d’eslàlom està programada per a aquest divendres.
Però, la Copa d’Europa continuarà el diumenge, dia 23 i ho farà a Storklinten (Suècia), on en aquesta ocasió competiran Xavier Cornella i Àlex Rius, segons la selecció que s’ha fet aquesta setmana amb diferents sessions de cronos, per a descartar un dels tres esquiadors, ja que només poden córrer dos andorrans.
Curses FIS a Levi
Amb Bartumeu Gabriel i la resta de joves esquiadors de l’equip nacional, Andorra estarà també representada a les curses FIS que tindran lloc a Levi durant el cap de setmana, amb dos eslàloms FIS, dissabte i diumenge.