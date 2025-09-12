La Seu d’Urgell aspira a organitzar la Fira del Món Geganter

La Seu d’Urgell aspira a organitzar, aquest any vinent, la Fira del Món Geganter de Catalunya, una trobada que aplega membres de colles d’arreu del país. La idea ha sorgit de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu i, després de reunir-s’hi, l’Ajuntament ha mostrat el suport a portar aquest esdeveniment a la ciutat.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que ja fa uns mesos que els van plantejar aquesta possibilitat i que l’han rebut positivament, perquè “es tracta d’una fira important”. A més a més, el consistori creu que això també pot servir per a “posar en valor aquesta associació que sempre hi és a totes les festes i les activitats en què se’ls demana”. Per això, recentment la corporació municipal va dur a terme un ple extraordinari per a aprovar el suport oficial i explícit a la candidatura, atès que era un requisit indispensable per a poder formalitzar-la.
Barrera ha detallat que en cas que s’obtingui el vistiplau encara no se sap quan es farà la fira, si bé amb tota probabilitat serà durant el primer semestre de 2026. Per exemple, la darrera edició va tenir lloc entre el 14 i 16 de juny de 2024, a Balsareny (Bages). També caldrà fer noves reunions per a analitzar-hi el cost econòmic, els requisits pràctics i la logística que ha de comportar acollir una mostra com aquesta.
En cas que es confirmi la concessió de la nova edició a la Seu, aquesta coincidirà amb el quinzè aniversari de la celebració de Ciutat Gegantera de Catalunya, una condició que la capital urgellenca va ostentar l’any 2011 i que va portar a la ciutat, al llarg d’un cap de setmana del mes d’abril, unes 2.500 persones que van mostrar-hi fins a 300 gegants diferents.
Crida dels Geganters de la Seu a sumar nous membres
D’aquesta manera els Geganters i Grallers de la Seu esperen reactivar aquesta activitat al municipi, tenint en compte que des de fa temps impulsen crides per a sumar nous membres i garantir-ne així la continuïtat i la presència en un gran nombre d’activitats culturals de la ciutat, de les quals destaca la Trobada Gegantera de la Festa Major.