Dimiteix el president del VPC

Èric Risco, el fins ara president del VPC ha presentat la seva dimissió. Ho va fer en un comunicat a darrera hora d’ahir dijous: “Em dirigeixo formalment a vosaltres, i ho faig en obert perquè els socis, jugadors, tècnics, patrocinadors i amics del club coneguin de primera mà tant el punt en què es trobava el VPC Andorra Rugby XV fa sis mesos com la feina feta des d’aleshores. Després d’aquesta reflexió, us comunico la meva decisió de dimitir com a president del club“.
En el seu comunicat ha fet un repàs a la delicada situació amb la que va agafar les regnes del club i com s’ha pogut millorar durant la seva gestió. Afegeix que ara toca donar un pas al costat i que la presidència sigui dirigida per una altra persona que pugui dedicar més temps al VPC. “Quan vaig acceptar la presidència, el VPC arrossegava una situació econòmica molt complicada, fruit d’un conjunt de males decisions econòmiques preses durant els dos últims anys. Calia partir de la veritat, i calia fer-ho protegint les persones: la Junta va acordar des del primer moment aguantar amb l’estructura actual, ajustar només la despesa operativa prescindible i no prescindir de cap jugador ni de cap tècnic, perquè les persones no havien de pagar la mala gestió heretada”, manifesta Èric Risco en la nota.
El fins ara president assegura que “la feina de redreçament està feta; el que ve ara és una etapa diferent, de consolidació i d’execució a llarg termini. I és precisament per això que presento la meva dimissió. Vaig acceptar el càrrec amb la condició, manifestada des del primer dia, que la meva dedicació seria d’unes hores a la setmana, perquè un club com el nostre s’ha de sostenir sobre el voluntariat, amb cadascú aportant segons les seves possibilitats. Aquell encàrrec inicial —fer un diagnòstic honest, aturar l’hemorràgia i deixar dissenyat un pla de futur creïble— es pot donar avui per assolit. L’etapa que s’obre ara, en canvi, demana una presidència amb més disponibilitat de temps i amb capacitat per a acompanyar el dia a dia del club fins que el pla desplegui tots els seus efectes. El millor servei que puc fer al VPC en aquest moment és facilitar el relleu i deixar pas a algú que pugui dedicar-hi les hores que aquesta nova fase requereix, assenyala Risco.
Finalitza el seu comunicat amb paraules d’agraïment a la junta actual, pel suport institucional rebut i pels patrocinadors que fan costat al VPC