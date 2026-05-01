El COIA organitza una jornada especial amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria

Cartell recordant la celebració del Dia Internacional de la Infermeria (COIA)
Amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, que se celebrarà el proper dimarts 12 de maig, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra (COIA) ha organitzat una jornada amb diverses activitats al llarg del dia, amb l’objectiu de posar en valor la professió i fomentar l’actualització i la cohesió del col·lectiu. Enguany, la celebració ve marcada pel lema del Consell Internacional d’Infermeres (CIE): “Les nostres infermeres. El nostre futur. Les infermeres empoderades salven vides”, que posa l’accent en la importància de reforçar el paper de la infermeria com a peça clau dels sistemes de salut.

La jornada s’iniciarà al matí, de 9 h a 13 h, amb un conjunt d’actes d’accés lliure i amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra (UdA). Durant aquest espai es duran a terme diverses píndoles formatives d’interès professional, obertes a tots els assistents a l’UdA (Sant Julià de Lòria).

A la tarda, a les 18.30 h, els Cinemes Illa Carlemany acolliran el passi de la pel·lícula “Turno de guardia”, una producció trepidant i nominada als Oscar 2026. Aquesta activitat serà exclusiva per a col·legiats i col·legiades.

La jornada culminarà amb un sopar de germanor a les 21 h, organitzat pel COIA i adreçat també exclusivament als seus membres, que tindrà lloc a l’Hotel Hesperia.

Amb aquesta iniciativa, el COIA reafirma el seu “compromís amb la promoció de la infermeria i la creació d’espais de trobada i reconeixement per als professionals del sector”.

