Dimarts de contacontes a la piscina de la Mola d’Encamp

Primer dia de contacontes a la piscina de la Mola d’Encamp (Comú d’Encamp)

Les activitats de la Bibliopiscina, a Encamp, han començat aquest dimarts amb un contacontes infantil a la Piscina de La Mola. Durant el mes de juliol, es faran diverses lectures de contes i tallers gratuïts per a infants tots els dimarts a les 11 hores. La iniciativa està impulsada pel servei de biblioteques del Comú encampadà.

El conte d’ahir dimarts, titulat ‘Junts’, ha estat basat en el llibre d’Eloi Moreno i ha narrat la història del Ben, un nen que aprofitant que ha arribat l’estiu, es dirigeix a la nova piscina per a estrenar-la. De camí, es troba amb moltes sorpreses i personatges que li ensenyen que a la vida tot és millor si es fa en companyia. Es tracta d’un conte que juga amb la interacció i participació dels infants i, alhora, fomenta les habilitats per a l’observació i l’expressió de les emocions.

Pel que fa a les properes activitats, el dimarts 11 de juliol hi haurà el contacontes ‘Ho vull tot’. Aquesta narració, d’Eloi Moreno, mostra com per a divertir-se no cal comprar coses materials, només es necessita una mica d’imaginació i creativitat. En finalitzar el conte, hi haurà un taller de tatuatges.

El 18 de juliol, serà el torn de ‘Perdut al bosc’, un conte d’Alícia Gómez i Inès Borràs’ que parla de la confiança, el suport i l’harmonia entre companys. Posteriorment, es farà un taller amb cartolines.

L’última activitat de la Bibliopiscina serà el 25 de juliol amb el conte ‘Invisible, d’Eloi Moreno. Narra la història emotiva sobre un nen que de vegades vol ser invisible per a passar desapercebut. De manera curiosa i lúdica es parla de la problemàtica del bullying. Després del conte hi haurà un taller amb llana.

A banda de les activitats infantils, també hi ha una caixa de llibres de préstec ubicada a l’entrada de la piscina per a tots els interessats que vulguin gaudir d’una lectura a l’aire lliure.