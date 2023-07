El Geoparc Orígens posa en marxa un mapa turístic interactiu

Mapa interactiu del Geoparc Orígens

El Geoparc Orígens, reconegut per la UNESCO a escala mundial, a publicat a la seva pàgina web un mapa interactiu que permet que el visitant tingui al seu abast informació sobre un total de 200 elements, entre els quals hi ha activitats, rutes, centres d’interpretació, llocs d’interès geològic, biològic i cultural, àrees de lleure o miradors. Totes les propostes estan georeferenciades i compten amb una descripció amb imatge i un enllaç a Internet.

L’eina vol facilitar la realització d’experiències i la millora de la qualitat de la destinació turística del Geoparc. Es pot consultar des de diferents aparells digitals i està especialment adaptada per a dispositius mòbils que, connectats al GPS, ofereixen al visitant el mapa i l’accés a les experiències recomanades.

El visor s’ha desenvolupat amb tecnologia innovadora de sistemes d’informació geogràfica de codi obert que permeten que els tècnics del Geoparc puguin afegir nous elements o bé editar els existents de forma senzilla i interactiva. Això permetrà que aquest nou instrument turístic es vagi actualitzant i ampliant, i sigui realment útil per a les persones interessades.





Digitalització del Geoparc

El visor, realitzat per l’empresa PSIG, ha estat possible gràcies a la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació del Lleida, en el marc de la digitalització del Geoparc. La iniciativa també compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la implicació dels equipaments, empreses col·laboradores del Geoparc i altres entitats que hi surten representades.





Reconeixement des del 2018

El Geoparc Orígens està gestionat per una associació constituïda el 2015 i formada per 21 membres. La formen els municipis d’Abella de la Conca, Àger, Baix Pallars, Camarasa, Castell de Mur, Coll de Nargó, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, la Torre de Capdella, Tremp i Vilanova de Meià, juntament amb els consells comarcals del Pallars Jussà i la Noguera. Aquesta entitat garanteix la governabilitat i la capacitat de desenvolupar el territori.

El Geoparc Orígens va ser nomenat com a Geoparc mundial de la UNESCO l’any 2018 i va passar la seva primera revalidació l’any 2022. Compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.