Detinguts dos joves com a presumptes autors de les agressions comeses en la Festa del Poble d’Encamp

La Policia ha detingut, aquest dimecres a la tarda, dos joves de 24 i 27 anys com a presumptes autors de les agressions a un home de 48 anys i a un jove de 21, comeses en la Festa del Poble d’Encamp les matinades dels passats dissabte i diumenge. Se’ls acusa de delictes contra la integritat física i moral. Les denúncies es van interposar el migdia i la tarda de dilluns, però la fase preliminar de la investigació es va iniciar diumenge, quan la Policia va ser coneixedora de part dels fets. Val a recordar que una de les víctimes agredides és el conseller general, Pere Marsenyach. També va patir la violència dels agressors l’amic d’un nebot del parlamentari.
A partir de la interposició de les denúncies i un cop recollida la resta de la informació que es requeria per a analitzar els indicis amb profunditat i avançar en la investigació, es va poder continuar amb el que ha estat un treball policial intens. Les indagacions i els procediments que s’han dut a terme, i en què s’ha comptat amb l’estreta col·laboració del Comú d’Encamp, eren imprescindibles per a verificar tots els elements necessaris que permetessin determinar-ne la implicació, efectuar les detencions i, en les pròximes hores, posar els presumptes agressors a disposició judicial amb totes les garanties. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
El Cos remarca la importància de denunciar i demana a la ciutadania que, en cas de presenciar o ser víctima de qualsevol mena d’agressió, avisi immediatament la Policia perquè es pugui actuar de seguida.
Pel que fa a l’augment d’efectius anunciat aquesta setmana de cara a les festes majors, s’està analitzant com es coordinarà i concretarà la presència policial per tal de reforçar la tasca preventiva que el Grup de Manteniment de l’Ordre efectua des de fa anys en aquests esdeveniments, en col·laboració amb les empreses de seguretat privada, amb l’objectiu d’evitar incidents.
La Policia torna a fer una crida a tota la ciutadania per a gaudir de les celebracions amb responsabilitat i respecte per tal de mantenir la convivència pacífica.
Una tercera denúncia per lesions a un jove de 21 anys
Pel que fa a l’agressió denunciada per un altre jove de 21 anys que va patir lesions en la mandíbula la matinada de diumenge, també en la Festa del Poble, la Policia ha pogut determinar, gràcies a les imatges que s’han recollit en el marc de la investigació, que el vigilant a qui s’acusava en la denúncia no hauria agredit directament el jove. La causa de les lesions hauria estat l’impacte d’una caiguda accidental que es va produir quan el vigilant estava fent fora el noi del recinte per causar aldarulls.
L’home ja ha declarat davant la Policia i, a partir d’aquí, l’expedient es tramitarà a l’autoritat judicial.