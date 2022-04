Detinguda en llogar apartaments turístics sense el coneixement del propietari

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 32 persones durant aquesta darrera setmana (de l’11 al 17 d’abril del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (6), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (19) i altres delictes (6). Destaca la detenció d’una dona que hauria llogat uns apartaments turístics sense que el propietari en tingués coneixement.

El 15/04/2022 a les 18:50 hores al Pas de la Casa, es deté una dona de 33 anys, com a presumpta autora d’un delicte patrimonial. La interessada, que realitza la gestió d’entrades i sortides d’uns apartaments turístics, lloga tres d’ells sense el coneixement del seu propietari. En aquesta operativa s’hauria lucrat de 900 euros.

Delictes contra la salut publica

El 14/04/2022 a les 09:52 hores a la frontera del riu Runer, es detenen tres homes de 29, 31 i 33 anys respectivament, per possessió de 2,3 grams de cocaïna, 4 pastilles (1,9 grams) de metamfetamina, 49,2 grams de bolets al·lucinògens, 9,4 grams d’haixix i 1,9 grams de marihuana. Accedien al Principat en un turisme particular.

El 16/04/2022 a les 19:50 hores a el Tarter (Canillo), es deté un home de 31 anys, per possessió de 34 pastilles d’èxtasi, 4 grams de marihuana i una cigarreta confeccionada amb marihuana. El control es duu a terme en l’aparcament d’un local d’oci, lloc on es controla l’interessat amb els productes estupefaents esmentats.

El 16/04/2022 a les 21:00 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 28 anys, per possessió d’1 gram de cocaïna, accedia al Principat en un turisme.

El 17/04/2022 a les 12:50 hores a la frontera del riu Runer, es deté una dona de 37 anys, per possessió de 0,7 grams de cocaïna, 6 grams de marihuana i 5,5 grams d’haixix, accedia al Principat en un turisme.

Delictes contra la seguretat del trànsit

L’11/04/2022 a les 00:10 hores, un home de 39 anys és detingut amb una taxa 1,23 g/l, campanya alcoholèmia.

L’11/04/2022 a les 03:04 hores, un home de 59 anys és detingut amb una taxa 1,00 g/l, campanya alcoholèmia.

L’11/04/2022 a les 03:15 hores, una dona de 23 anys és detinguda amb una taxa 0,85 g/l, campanya alcoholèmia.

L’11/04/2022 a les 03:30 hores, un home de 24 anys és detinguda amb una taxa 1,02 g/l, infracció al codi de la circulació.

El 12/04/2022 a les 00:57 hores, un home de 18 anys és detingut en donar positiu a la prova de control de tòxics salivar, campanya alcoholèmia.

El 12/04/2022 a les 23:57 hores, un home de 65 anys és detingut amb una taxa 1,50 g/l, campanya alcoholèmia.

El 13/04/2022 a les 03:18 hores, un home de 35 anys és detingut amb una taxa 0,92 g/l, parada de circulació.

El 13/04/2022 a les 03:25 hores, un home de 50 anys és detingut amb una taxa 1,25 g/l, parada de circulació.

El 14/04/2022 a les 03:19 hores, un home de 37 anys és detingut amb una taxa 1,80 g/l, accident amb ferit.

El 14/04/2022 a les 03:22 hores, un home de 19 anys és detingut amb una taxa 1,02 g/l, campanya alcoholèmia.

El 14/04/2022 a les 03:34 hores, una dona de 21 anys és detinguda amb una taxa 1,22 g/l, campanya alcoholèmia.

El 15/04/2022 a les 00:45 hores, un home de 32 anys és detingut amb una taxa 1,23 g/l, infracció al codi de la circulació.

El 15/04/2022 a les 03:09 hores, un home de 22 anys és detingut amb una taxa 0,92 g/l, campanya alcoholèmia.

El 15/04/2022 a les 04:20 hores, un home de 36 anys és detingut amb una taxa 1,02 g/l, control específic.

El 15/04/2022 a les 23:50 hores, un home de 48 anys és detingut amb una taxa 1,51 g/l, parada de circulació.

El 16/04/2022 a les 00:35 hores, una dona de 31 anys és detinguda amb una taxa 1,10 g/l, campanya alcoholèmia.

El 16/04/2022 a les 22:03 hores, una dona de 21 anys és detinguda amb una taxa de 0,92 g/l, campanya alcoholèmia.

El 17/04/2022 a les 01:25 hores, un home de 30 anys és detingut amb una taxa 1,06 g/l, campanya alcoholèmia.

El 17/04/2022 a les 03:20 hores, un home de 19 anys és detingut amb una taxa 1,35 g/l, control específic.

Detencions per altres delictes

L’11/04/2022 a les 20:47 hores a Encamp, un home de 53 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es requereix la Policia per una problemàtica familiar, on l’interessat presumptament hauria agredit a la seva parella i a la filla d’ambdós. L’interessat en tot moment ha tingut una actitud poc respectuosa envers els agents interventors.

El 15/04/2022 a les 01:27 hores a Andorra la Vella, un home de 36 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Es requereix els agents de policia ja que una persona havia estat agredida amb got de vidre a la cara, i presentava un ferida sagnant a la cella i galta esquerra. Segons manifestacions de la víctima i testimonis del fets l’interessat hauria propinat un cop amb el got gratuïtament. Tanmateix esmentar que el presumpte agressor presenta un estat d’alcoholèmia important (1,86 g/l).

El 15/04/2022 a les 17:45 hores a Andorra la Vella, un home i una dona de 51 i 35 anys respectivament són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. La Policia és requerida per una possible agressió de parella, sobre lloc i en un domicili particular es constata que els interessats que havien estat parella, per motius de gelosia s’haurien agredit mútuament.

El 16/04/2022 a les 03:00 hores a Andorra la Vella, una dona de 23 anys és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física. En un local d’oci es produeix una disputa entre tres dones, que deriva en una agressió per part de la detinguda, aquesta en un moment donat llença una ampolla de vidre, contra una de les dones, que no li arriba a impactar directament (li arriben restes de vidres trencats), ja que s’interposa un altre client de local, que sofreix diferents lesions sagnants a la mà i braç dret.

El 16/04/2022 a les 06:05 hores a Andorra la Vella, un home de 29 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es produeix una discussió a la via pública amb la seva ex-parella, inicialment, i segons manifestacions de la víctima i testimonis diuen haver vist un maltractament per part de l’interessat. Posteriorment va ser alliberat del despatx de policia, ja que segons les seves pròpies manifestacions i les d’un testimoni no quedava clara la seva autoria.