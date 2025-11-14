Detenen una dona per positiu al volant, fent ziga-zagues a gran velocitat i amb el permís suspès

Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, el Cos de Policia ha detingut, en el transcurs d’aquesta setmana, quatre homes i una dona, amb taxes d’alcoholèmia de 0,93 a 2,38. Aquest últim, amb la taxa més elevada, és un conductor de 28 anys a qui la patrulla el va controlar quan el va veure circular a gran velocitat a Escaldes-Engordany.
A la dona detinguda, de 36 anys, arrestada per un positiu d’alcoholèmia d’1,86, se la va controlar per circular fent ziga-zagues a una velocitat elevada per la CG-2, a Canillo. A més, conduïa amb el permís suspès, motiu pel qual també se la va detenir com a presumpta autora d’un delicte contra l’Administració de Justícia.
Els altres tres conductors, de 29, 46 i 48 anys, van ser arrestats en diferents controls a la xarxa viària.