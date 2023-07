Detenen al Pont de Suert una dona “carregada” de droga

Diners i droga intervinguda pels Mossos a una dona al Pont de Suert (Mossos)

Els Mossos d’Esquadra han detingut al Pont de Suert (Alta Ribagorça) una dona, de 46 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública. Els fets van passar la matinada d’ahir dilluns, pels volts de les 01.30 hores, al carrer del Roser del Pont de Suert quan una patrulla de Mossos d’Esquadra, que estava fent tasques de seguretat ciutadana, va localitzar un vehicle que, en detectar la presència policial, va efectuar una maniobra evasiva.

Davant la possibilitat que els ocupants dels vehicle haguessin comès algun acte il·lícit penal els agents van aturar el vehicle i van identificar els ocupants, entre els quals hi havia una dona que estava essent investigada per presumptes delictes contra la salut pública.

En l’escorcoll efectuat a la sospitosa li van trobar a sobre 2.571 euros en moneda fraccionada, 30 embolcalls amb mono dosis de cocaïna i 36 amb heroïna, preparats per a una venda imminent.

Els agents també van trobar al vehicle una bossa amb una bàscula de precisió i estris per a preparar la droga per a venda al detall. Davant d’aquests fets es va procedir a la detenció de la dona com a presumpta autora d’un delicte contra la salt pública.

En l’escorcoll efectuat a comissaria a la detinguda per part d’una agent de Mossos d’Esquadra, aquest molt més exhaustiu, li van trobar amagada a la roba interior una peça de cocaïna de 46,3 grams.

La detinguda ha passat aquest matí de dimarts a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.