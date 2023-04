Detencions per positiu d’alcohol i drogues al volant, agressió i falsa identitat

Un home sent emmanillat (Pexel)

Aquesta setmana, el servei de Policia ha arrestat dos homes de 19 i 36 anys, tots dos veïns del Principat, per positiu en drogues al volant, i sis més per positius d’alcoholèmia. Tenen entre 19 i 74 anys i han estat detinguts amb taxes d’entre 1,07 i 2,27.

Dimarts a la nit, al Pas de la Casa, la Policia va detenir un altre home, de 53 anys i no resident al país, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per causar una ferida al cap a un altre amb una cadira durant una baralla.

També al Pas de la Casa, els agents van arrestar dimecres al matí un no resident, de 20 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per identificar-se amb una identitat falsa.