El síndic encarrega a la subsíndica i a les secretàries de Sindicatura el projecte “Consell Obert”

El síndic i la subsíndica amb les secretàries de Sindicatura (Consell General)

El síndic general, Carles Enseñat, juntament amb la subsíndica general, Sandra Codina, i les secretàries generals de la Sindicatura, Carol Puig i Maria Àngels Aché, han celebrat avui divendres una reunió no oficial per a debatre sobre el futur de la institució i el seu compromís amb la societat andorrana.

En aquesta reunió, el Síndic General ha fet el seu primer encàrrec oficial del mandat, encarregant a la subsíndica i les secretàries de Sindicatura de liderar el projecte “Consell Obert”. Aquest projecte té com a objectiu acostar la ciutadania al Consell General i fomentar la transparència i l’accessibilitat de la institució.

El Síndic General ha destacat la importància de mantenir les institucions al servei de la societat andorrana tal com ho va fer palès en el seu discurs d’investidura durant la Sessió Constitutiva del Consell General de la IX legislatura constitucional, on va subratllar la necessitat de “reduir la distància entre la institució i el poble sobirà”. El Síndic també ha destacat la importància de la transparència i la responsabilitat de comunicar de forma accessible per a tots els sectors socials.





Durant la trobada s’han perfilat diverses propostes i iniciatives relacionades amb el projecte, com ara:

Activitats educatives per a escoles i grups d’estudiants per a ajudar-los a comprendre el funcionament del Consell i la democràcia.

Debats i conferències per a la ciutadania sobre temes d’actualitat i interès públic.

Dia de portes obertes per a permetre a la ciutadania entrar al seu edifici i conèixer el seu funcionament.

Participació ciutadana a través d’enquestes i consultes públiques

Les secretàries de Sindicatura, amb la seva dilatada experiència en el món educatiu, seran clau per a enriquir aquest projecte. El Consell General d’Andorra es compromet a crear un pla de comunicació accessible per a tothom.

En conclusió, “el Consell General d’Andorra es posa al servei de la societat andorrana i es compromet a fomentar la transparència i la proximitat amb la ciutadania a través del projecte Consell Obert”.