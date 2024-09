Desmuntem mites sobre la suor i t’ajudem a controlar-la

Una dona eixugant-se la suor (Pexels)

La suor és un fluid natural del cos que manté regulada la nostra temperatura corporal, a més d’eliminar toxines. Hi ha persones que suen més que unes altres i temporades en les quals tots suem més. A l’estiu, i amb les temperatures pujant, ningú es deslliura de xopar la samarreta. Però, perquè no passi d’aquí i es converteixi en un problema, et portem propostes que mantindran la suor a ratlla. I, de pas, compartim algunes curiositats que desmuntaran els mites més estesos. 8 mites estesos: veritable o fals?

Experts d’Harmonia Bio demostren que hi ha aspectes que desconeixem de la suor:

1. Hi ha dos tipus de glàndules sudorípares: VERITAT

La suor és segregada per dos tipus de glàndules: ecrines i apocrines. Les ecrines es localitzen en tot el cos i controlen la temperatura. La suor que expulsen aquestes glàndules sol ser de tipus inodor i incolor. Les apocrines es concentren només en unes certes parts, com les axil·les, la zona genital o el cuir cabellut i produeixen una suor rica en proteïnes i lípids. La quantitat de suor apocrina és inferior a la quantitat de suor ecrina. No obstant això, la seva composició atreu els bacteris responsables de l’olor corporal desagradable.

2. La suor sempre fa mala olor: FALS

La suor està composta fonamentalment per aigua, sals minerals, substàncies orgàniques, lactat i urea. Algunes d’aquestes substàncies orgàniques de deixalla són l’aliment que aprofiten els bacteris que colonitzen la nostra pell per a proliferar en presència d’humitat. Com a resultat de la descomposició i el metabolisme d’aquestes substàncies es creen subproductes orgànics volàtils que són percebuts per altres persones com a “olor de suor”.

3. Les persones que suen més fan olor pitjor: FALS

Una major quantitat de suor no està associada a un increment de la mala olor. Tant la composició de la suor, així com la seva olor, depenen de factors com l’ADN, la nutrició, les hormones, la raça, l’activitat física, els hàbits, l’entorn i els costums d’higiene, entre altres.

4. Microbiota i suor estan relacionats: VERITAT

El microbioma és un conjunt de bacteris, fongs i microorganismes que conviuen en equilibri en la pell protegint-la i activant el seu sistema immunitari. Els humans tenim al voltant d’un bacteri per cada cèl·lula, uns 39 bilions. La pell és una barrera que ens protegeix de l’exterior i, encara que sigui un ambient inhòspit amb mecanismes defensius, els microorganismes sobreviuen i s’estenen en ella. Aquesta diversitat de la microbiota cutània és clau per a l’olor de la suor, ja que un ecosistema cutani saturat o descontrolat en les glàndules sudorípares apocrines de la volta axil·lar pot provocar trastorns i desequilibris, com la sudoració excessiva o mala olor.

5. Desodorant i antitranspirant són el mateix: FALS

Per desodorant s’entén tot producte cosmètic que redueix o emmascara les olors corporals desagradables amb substàncies d’acció antimicrobiana o perfums, mentre que els antitranspirants són aquelles que redueixen la transpiració cutània i, en conseqüència, la humitat necessària perquè es reprodueixin els bacteris. La combinació de les dues accions s’empra en la majoria dels desodorants i són els anomenats desodorants antitranspirants.

6. Els antitranspirants són perjudicials per a la salut: FALS

Encara que no estiguin ben vistos, el seu ús adequat no implica problemes per falta de sudoració, ja que la pell també transpira per la resta del cos. No obstant això, l’efecte blocador dels antitranspirants sobre els conductes de sudoració permet que proliferin bacteris en el seu interior, podent originar una possible irritació o inflamació de la pell pel que és molt important seguir les seves instruccions, instruccions d’ús i advertiments.

7. Els desodorants poden produir taques: VERITAT

L’ús d’alcohol en els desodorants provoca un augment del reg sanguini en la zona. Per la seva capacitat bactericida, aquest component també perjudica la barrera cutània, deixant exposada la pell a patologies que poden conduir a un enfosquiment de la zona provocat per l’excessiva activitat del sistema immunitari. L’ús diari d’un desodorant amb alcohol provoca amb el temps sensibilitat, irritació i sequedat.

8. Els antiodorants són productes molt efectius: VERITAT

Actuen sobre els bacteris que provoquen la mala olor, regulant la microbiota i eliminant la mala olor amb una sola aplicació, mentre les glàndules continuen transpirant. A més, els modificadors microbionans s’utilitzen molt en dermatologia per a controlar diverses afeccions de la pell com l’acne o la rosàcia.





Per bellezactiva.com