Aiguats rècord a Menorca i nord de Mallorca

Francesc Mauri

Si hi ha uns aiguats que han marcat l’estiu als territoris de llengua germana, són els de Menorca i nord de Mallorca en ple mes d’agost. En data assenyalada, per la Mare de Déu d’agost, el dia 15. A més a més de fortes ventades amb destrosses a Formentera. I un pescador salvat de miracle.

Precisament, que hagi passat a l’agost és excepcional i, en el cas de la Serra de Tramuntana al nord de Mallorca, dos anys seguits. A Sóller, amb dades entre 1950 i 2022, només un cop es van superar els 100 mm o l/m² en 24 hores. Això va ser el 1976. En canvi, el 2023 ja va passar i ara, el 2024. L’estació de Sa Figuera al Port de Sóller, va totalitzar 148 mm en 75 minuts! Aquest tipus d’aiguats és més típic a Mallorca de setembre a febrer, però, molt difícil a l’agost.

Si anem cap a Menorca, els aiguats també han estat rècord per un mes d’agost.

L’observatori principal de l’illa, es troba a l’aeroport de Maó. A tocar del nucli de St. Climent. El registre de 93 mm mai s’havia assolit en un mes d’agost. L’anterior rècord en un dia va ser de 77 mm. L’aeroport va començar a operar l’any 1966.

Anem, però, a la zona zero de l’aiguat. El centre de l’illa. Una illa que és notablement accidentada, però, amb relleus modestos. El més elevat, la muntanya del Toro, supera lleugerament els 300 metres d’altura. A l’observatori del municipi d’Es Mercadal es van recollir en l’episodi pluviomètric 216 mm. En 4 hores es va concentrar el màxim, amb 204 mm. En aquestes 4 hores, una de les hores va recollir 78 mm. Un aiguat torrencial. Hi ha diversos observatoris al terme d’Alaior amb registres entre 100 i 140 mm. A Ferreries es van totalitzar a prop dels 100 mm. A la costa sud, els mínims. Cala Galdana amb 57 i Es Migjorn Gran amb 68 mm.

Aquesta xifra, els 216 mm a Es Mercadal, són l’anotació més alta mai enregistrada a Menorca en un mes d’agost. A més a més de ser el segon registre màxim de tots els mesos de l’any. A poca distància, només 4 mm, els 220 mm del Santuari del Toro el novembre del 2007 i just per sota, els 207 mm de Punta Nati, el far de l’oest a tocar de Ciutadella durant l’octubre de 1958.

Fruit d’aquest aiguat sense precedents, la rierada del Torrent, a Es Mercadal va arribar a un front de crescuda pròxim als 150 mm aigües avall del nucli de població en direcció al nord i les seves platges. Un front d’aquesta amplada serà, ben segur, motiu d’estudi per geògrafs, geòlegs i enginyers d’hidràulica.