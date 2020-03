Amb un descens del 70% del volum de la feina assistencial a l’ hospital Nostra Senyora de Meritxell , el sector de la infermeria és una part essencial de la tasca mèdica d’aquests dies, tenint en compte que molts professionals estan entre el gairebé centenar de sanitaris que no poden treballar afectats per la Covid-19.

La població ha entès que aquests dies no es pot anar a Urgències si no és per un motiu greu. El volum de feina segons informa el SAAS ha baixat un 70%. Els infermers són una part essencial dels protocols de seguretat que ara s’apliquen, sigui quina sigui la patologia.



El problema, segons explica l’infermer Carles Pérez, és que “els que vénen són pacients molt complexos que estan greus i a tothom se li apliquen mesures d’aïllament independentment del motiu pel qual vénen, i dona més feina”.

El coronavirus ha provocat la recuperació de l’espai de l’antic tanatori i això també implica col·locar-se correctament l’EPI: equip de protecció individual.

Segons els personal en actiu a l’hospital els professionals que encara no poden tornar estan desitjant poder reincorporar-se. “Hi ha molts companys a casa a l’espera que els truquin i a disposició del SAAS per quan els necessitin”, assegura Pérez.



L’aspecte que presenta l’exterior de l’hospital és aquests dies de calma absoluta. Dins, els sanitaris prenen cura de les desenes de persones afectades per la pandemia de la Covid-19.