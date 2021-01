Reducció de les tarifes elèctriques vinculades al transport per cable i a la producció de neu de cultiu

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Decret de tarifes elèctriques reduïdes per als aparells de transport per cable i de producció de neu de cultiu per a les estacions d’esquí del país.

La mesura, impulsa juntament amb FEDA, preveu una reducció del 100% de la tarifa elèctrica i s’aplica tant al terme de potència com al terme d’energia, i tan sols es pot tenir en compte el consum dels aparells de transport per cable i de producció de neu de cultiu.

Les reduccions de tarifa tenen efectes des del dia 1 de desembre del 2020 fins al dia 1 de gener, ambdós inclosos. La sol·licitud de reducció de la tarifa elèctrica es pot presentar a partir de la data de publicació del decret i s’adreça a l’empresa distribuïdora i ha d’anar acompanyada del número dels contractes de subministrament associats a l’activitat subjecta. Quan la reducció de tarifa afecti el consum d’un període que ja ha estat objecte de facturació per part de l’empresa distribuïdora, aquesta ha d’emetre la factura rectificativa corresponent i, si la factura objecte de rectificació ja ha estat pagada, ha d’efectuar la regularització pertinent en la factura següent que emeti.

Tenint en compte que la reducció de la tarifa s’aplica independentment de quina sigui l’empresa distribuïdora titular del contracte de subministrament, el text legal aprovat pel Govern estableix també un mecanisme perquè FEDA pugui deduir a les altres entitats distribuïdores el cost ocasionat per l’aplicació de les reduccions de tarifa als seus abonats que hi tenen dret.