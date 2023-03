Demòcrates: “Més recursos per a salut mental, ampliació de l’hospital i pacte d’Estat amb els col·lectius sanitaris”

Martínez Benazet amb Xavier Espot, candidat a cap de Govern per Demòcrates (Demòcrates)

La salut mental és i seguirà sent una prioritat per a Demòcrates. Així ho ha garantit el cap de llista, Xavier Espot, en l’acte d’aquest penúltim dia de campanya, en què ha estat acompanyat pel suplent de la llista nacional Joan Martínez Benazet. “Per a nosaltres és cabdal l’atenció a les persones amb problemes de salut mental” i als seus familiars, i més tenint en compte com certes problemàtiques s’han magnificat arran de la pandèmia.

El número 1 de la llista de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés + Independents, ha garantit més recursos i més serveis, a través del desplegament del PISMA (el Pla Integral de Salut Mental impulsat aquesta legislatura), també gràcies a l’ampliació de l’hospital en un edifici annex i amb l’impuls, només començar la legislatura, d’un pacte d’Estat on, a més de la representació de totes les forces parlamentàries, hi participin i aportin tots els col·lectius del sistema sanitari.

En aquesta atenció prioritària a la salut mental, Espot ha celebrat el “pas endavant espectacular” que representa, especialment per a aquelles persones amb menys recursos, la inclusió dels psicòlegs a la cartera de serveis. També ha recordat que aquest any s’ha posat en funcionament el Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI), perquè els joves amb problemes conductuals o d’addicions no hagin de marxar fora del país a tractar-se.

Pel que fa a l’ampliació de l’hospital, permetrà que alguns dels serveis els quals “actualment es troben tensats, estiguin a l’altura de les necessitats assistencials“.

Finalment i amb relació al pacte d’Estat, permetrà definir cap a on han d’anar les polítiques sobre salut mental, partint també de l’experiència dels mateixos professionals, però també està cridat a determinar com s’han d’encarar les polítiques del sistema sanitari en general. El pacte permetrà fer “un diagnòstic sobre la reforma sanitària, la via preferent, el metge referent o la història clínica compartida”, per a avaluar “el que funciona i el que no funciona tan bé i proposar solucions concretes“. Espot ha assegurat que, si la ciutadania li fa confiança el 2 d’abril, “m’implicaré personalment en millorar la salut pública, un gran repte i també un gran avantatge competitiu que tenim com a país, que hem de seguir potenciant per a garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans”





Canillo: Preservació del sistema de quotes

El candidat de Demòcrates + Independents de Canillo, Guillem Casal, ha ressaltat la importància de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Concretament, i perquè és un aspecte sobre el qual “molta gent ens demana”, la lliure circulació de persones. Casal ha explicat que en la darrera reunió mantinguda amb el vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, es van assentar les bases per a un acord pel qual Andorra pugui mantenir el control dels fluxos migratoris, amb un sistema de quotes similar al de Liechtenstein. Casal ha defensat que l’acord d’associació “és el segell de qualitat que ens falta per a diversificar la nostra economia”. Una diversificació que també es pot entendre en clau d’elevar la qualitat del turisme, aspecte que beneficia a una parròquia com Canillo, on el sector hi té un pes molt important.





Encamp: Servei de pediatria al Pas de la Casa

El suplent de la llista de Demòcrates + UP d’Encamp, Pere Marsenyach, s’ha compromès a incrementar els serveis del Centre de Salut del Pas de la Casa, especialment pel que fa a la pediatria. El Govern, ha celebrat, ha invertit molt en el centre del Pas, però ara toca fer un pas més i que “arribi un pediatre al poble, almenys un o dos dies per setmana”. Marsenyach ha reconegut que la manca de professionals sanitaris és un problema dins i fora del país, però que es treballarà, amb la implicació també del Col·legi de Metges, per a oferir aquest servei i que les famílies no hagin de fer el desplaçament fins a Andorra la Vella.





Ordino: Seu d’esdeveniments internacionals

Demòcrates + ACO vol que la parròquia d’Ordino segueixi acollint esdeveniments internacionals esportius de rellevància, una manera també de dinamitzar l’activitat comercial i turística. La candidata suplent Meritxell Rabadà ha posat l’exemple del Tour de França o la Vuelta a Espanya. Ha incidit en la voluntat d’acollir finals d’etapa a ports com Arcalís i “esdevingui així una etapa de muntanya consolidada“. Rabadà també ha defensat el foment de les beques esport estudi, és a dir, “ampliar l’Esquí Estudi a altres disciplines esportives” de manera que els joves puguin compaginar la seva formació amb la competició. També s’ha compromès a “seguir treballant per a visibilitzar l‘esport femení“.





Andorra la Vella: Ruta cultural per a potenciar Santa Coloma

La número 1 de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, s’ha compromès, des del Jaciment de la Roureda de la Margineda a tirar endavant, aquest estiu, un circuit que “potenciï la nostra història i cultura“, que passi per l’església romànica de Santa Coloma, els frescos de l’Espai Columba, el Jaciment de la Margineda, el pont de la Margineda i Sant Vicenç d’Enclar. A través d’un acord entre el Comú, el Govern i Molines Patrimonis, s’habilitaran cartells informatius, zones de repòs i descans i fins i tot una passarel·la que sobrevoli el jaciment i el connecti a banda i banda. Perquè tant els turistes com els ciutadans “passegin, descansin i gaudeixin d’aquest entorn meravellós”.





Sant Julià de Lòria: La plaça major, projecte d’interès nacional

“Els lauredians som un poble vinculat a les tradicions, el patrimoni i el llegat dels nostres avantpassats”, ha manifestat la candidata de Demòcrates + Liberals Helena Mas. Per aquest motiu, aposten per unir cultura i patrimoni, amb la plaça Major com a protagonista. Que sigui Projecte d’interès nacional, per a preservar la seva identitat “urbanística i identitària”, que té “una gran rellevància per a nosaltres”, pel seu valor històric i on es despleguen bona part de les tradicions en l’actualitat. Mas, també ha detallat un altre projecte de similar rellevància: la rehabilitació del Colomer de Rocafort, “el segon més gran dels Pirineus”, per a donar rellevància a un dels “actius patrimonials de Sant Julià”.





Escaldes-Engordany: Fomentar la part alta a través de la cultura

Finalment la candidatura de Demòcrates + Acció aposta per potenciar la part alta d’Escaldes i que recuperi la seva dimensió de punt neuràlgic, a través de la cultura. El número 2 de la llista Marc Magallón ha explicat que es restauraran tres ponts de la zona, se seguirà potenciant el Museu Thyssen i es treballarà amb Andorra Turisme perquè hi porti iniciatives des d’aquest vessant cultural.