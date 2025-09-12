“Del cielo al infierno”, d’Spike Lee

Després de projectar-se fora de competició en el passat Festival Internacional de Cine de Canes, ‘Del cielo al infierno/Highest 2 Lowest’, de Spike Lee s’estrena a la plataforma de cinema en pagament Apple tv+. Es tracta d’un prescindible remake d’un clàssic del cinema negre psicològic japonès d’Akira Kurosawa, ‘El infierno del odio’ (1963). El director afroamericà de la guanyadora del premi del jurat de Canes per ‘Blackkklansman’ (2018) es posa al capdavant d’una producció americana dels totpoderosos estudis A24 escrita per ell mateix al costat d’Alan Fox. Spike Lee treballa amb Denzel Washington per cinquena vegada després de films com el thriller ‘Inside Man’ (2006) o el biopic ‘Malcolm X’ (1992) nominat als Oscar. Aquí Denzel Washington treballa al costat del també actor americà de color Jeffrey Wright qui fa poc participava enmig d’un repartiment coral de l’última estrena de Wes Anderson, ‘La trama fenicia’.
Denzel Washington es fica en la pell d’un magnat de la indústria musical negre, David King, que des del seu apartament en un edifici luxós té la ciutat de Nova York als seus peus. Però els projectes empresarials i la seva felicitat familiar al costat de la seva dona, Pam King (Ilfenesh Hadera), patiran un sotrac important quan segresten al seu fill i a l’amic d’aquest després d’anar a entrenar a bàsquet. Després del patiment inicial, la situació sembla redreçar-se quan alliberen al fill de David, però la situació és enganyosa, ja que el segrestador ha retingut a l’altre jove, fill del millor amic de David, Paul Chrtistopher (Jeffrey Wright), i en demana un rescat multimilionari. David King és sotmès a un terrible xantatge i al final decideix tirar endavant pagant el rescat amb els seus diners per a ajudar al seu amic inseparable, implicant-se directament en l’entrega.
Si fa poc podíem gaudir d’un notable remake d’una obra mestre de Kurosawa, ‘Living’ (2022, Oliver Hermanus), que versionava el clàssic melodramàtic ‘Vivir’ (1952), el present remake de Lee es queda en la superfície d’una història original feta de neguit, reflexions sobre el poder i dilemes ètics. Fins i tot Spike Lee es permet aquí jugar al film de persecucions i tiroteigs amb un Denzel Washington revestit d’home d’acció en la seva part final, aconseguint però alguna seqüència estimable enmig del brogit novaiorquès. Malauradament, alguns moments són ridículs, força bromes no fan gràcia i la reivindicable relectura que fa en clau musical defensant la música negra clàssica de jazz enfront del rap i ritmes actuals no serveix per a apujar el nivell general del conjunt.