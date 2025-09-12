Què són els exosomes i per què són tan populars en cosmètica?

En els últims mesos, el terme “exosomes” ha començat a sonar amb força en el món de la bellesa avançada. Es parla d’ells en clíniques estètiques, s’esmenten en els llançaments de noves fórmules cosmecèutiques, i cada vegada més productes afirmen incloure aquesta tecnologia amb beneficis regeneradors gairebé “miraculosos”. Però sabem realment què són i com actuen sobre la pell?
Lluny de ser una moda passatgera, representen una de les fronteres més prometedores de la cosmètica regenerativa. Procedents de l’àmbit mèdic i biotecnològic, s’utilitzen des de fa anys en recerques sobre curació de ferides, envelliment cel·lular i tractaments dermatològics. Avui, la ciència els posa al servei de la cura facial amb resultats que no sols es veuen, sinó que es noten profundament en la qualitat de la pell.
Què són i quina és la seva funció?
Són petites vesícules extracel·lulars, diminuts compartiments que les nostres cèl·lules alliberen de manera natural per a comunicar-se entre si. La seva grandària és microscòpica (centenars de vegades més petit que una cèl·lula), però la seva funció és essencial: transportar informació biològica, com a proteïnes, lípids, ARN i factors de creixement, d’una cèl·lula a una altra.
En termes senzills, podríem dir que actuen com a “missatgers intel·ligents” que porten instruccions regeneratives allà on la pell més ho necessita. Els exosomes que s’empren en cosmètica solen obtenir-se de cèl·lules mare conreades en laboratori (com les d’origen vegetal o humà), i s’incorporen a sèrums, cremes o tractaments en cabina amb l’objectiu de millorar la comunicació cel·lular i estimular la renovació cutània.
Beneficis cosmètics
La raó per la qual els exosomes han guanyat tant de protagonisme en el sector beauty és que els seus resultats no són només preventius, sinó també correctors. Entre els beneficis que se’ls atribueixen destaquen:
– augment de la producció de col·lagen i elastina
– millora de la textura i lluminositat de la pell
– reducció d’arrugues i línies fines
– reparació de danys cel·lulars (com a taques o cicatrius)
– reducció de la inflamació i de l’estrès oxidatiu
El seu efecte és especialment visible en pells madures, danyades o sotmeses a tractaments agressius com a làser o pílings profunds, ja que els exosomes ajuden a regenerar més ràpidament i amb menys efectes secundaris.
On trobar els exosomes?
Actualment, s’apliquen tant en tractaments mèdics estètics com en cosmètica tòpica. En clíniques dermatològiques s’utilitzen com a complement a tècniques com el microneedling, la radiofreqüència o el làser fraccionat, aplicant exosomes immediatament després del tractament per a potenciar el seu efecte regenerador.
A casa, pots trobar-los en alguns sèrums i cremes d’última generació. Marques d’alta gamma han començat a llançar productes amb exosomes d’origen vegetal o biotecnològic, combinats amb altres actius com a pèptids, niacinamida o àcid hialurònic per a millorar la seva eficàcia. Això sí, com ocorre amb qualsevol innovació, convé llegir bé l’etiquetatge i optar per fórmules avalades per estudis clínics.
Són segurs els exosomes? Poden usar-se a qualsevol edat?
Sí, els exosomes són segurs i biocompatibles, cosa que significa que el cos els reconeix i assimila sense rebuig. No obstant això, el seu ús està especialment indicat a partir dels 30-35 anys, quan els signes de l’envelliment comencen a fer-se visibles i la pell necessita un reforç en els seus mecanismes d’autoreparació.
No substitueixen una rutina bàsica de neteja, protecció solar i hidratació, però poden convertir-se en un complement potent si busques tractaments antiedat més avançats, personalitzats i basats en ciència d’avantguarda.
