Un jardí amb un mínim manteniment és possible

Tenir un jardí bonic i pràctic sense dedicar-hi massa temps és possible amb una bona planificació. L’ús de plantes autòctones, resistents i de baix manteniment —com l’espígol (la lavanda), el romaní o les gramínies— redueix la necessitat de reg i cures constants.
L’automatització del reg amb sistemes de degoteig ajuda a mantenir la humitat adequada sense malgastar aigua. Els materials com la grava, l’escorça de pi o les jardineres de formigó substitueixen la gespa verda convencional i redueixen la feina. També es pot apostar per gespa artificial de qualitat per a zones d’ús intensiu. Un bon disseny paisatgístic, amb camins definits i estructures com pèrgoles o bancs, afegeix funcionalitat i estètica.
Un jardí bonic i sense complicacions no és un somni: amb els elements adequats, és una realitat fàcil d’aconseguir. Es tracta de trobar l’equilibri entre estètica i funcionalitat, adaptant l’espai al teu ritme de vida. Amb poc manteniment, però molt d’encant, el teu jardí pot esdevenir un racó de pau per a gaudir tot l’any sense esforços excessius.
La clau és escollir elements duradors i resistents a les condicions meteorològiques del teu entorn, evitant solucions que requereixin manteniment constant. Amb una selecció intel·ligent de vegetació i materials, pots crear un espai harmònic, sostenible i personalitzat, que no comprometi el teu temps lliure.
Per Tot Sant Cugat