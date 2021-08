Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Confia en que podràs reconciliar-te i no esperis el cap de setmana per fer-ho, deixa parlar al teu cor, no a la teva ment. Treball: treu el millor partit de les oportunitats que t’ofereixen; encara que el sou no sigui el que esperaves, pots rebre un augment.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Una setmana tibant si t’enganxes a qualsevol discussió; però si saps riure’t de les circumstàncies, li restaràs importància. Treball: si t’obstines a forçar les situacions, fracassaràs. poden proposar-te un bon acord, que et convé acceptar.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La teva idea d’una relació pot ser diferent a la que té la teva parella. Tal vegada es tracti d’aclarir els conceptes. Parlant la gent s’entén. Treball: aquest és un bon moment per prendre decisions, però sobretot per reorganitzar les teves responsabilitats.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Una trobada inesperada pot remoure les teves emocions. Si tot es presta a aquesta trobada, viu-la. Treball: les aparences enganyen, però el teu sisè sentit pot ser el teu millor conseller. Les dificultats se solucionaran i et seran d’utilitat.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La teva parella t’exigirà molt, presència, regals, tendresa. Podries mostrar-te més disposada a donar sense esperar al fet que et demanin. Treball: la teva situació professional millora dia a dia, però pot ser que les teves aspiracions estiguin encara lluny de ser el que desitges.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si vols revifar la flama, atreveixte amb els canvis. Reacciona i disposa’t a explorar nous plaers sense avergonyir-te. Treball: si veus que tens sort no posposis més les decisions. Es un bon moment, aprofita’l i posa’t en marxa.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi haurà un excel·lent aspecte planetari. Para esment en l’amor que despertes en la gent. Mostra’t dolç i captivaràs. Treball: una situació que semblava complicada se simplifica, l’activitat intensa dóna els seus fruits, respiraràs i gaudiràs més.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Transforma les imposicions en situacions agradables. El que et fa feliç ha de ser el primer, fes canvis. Treball: Un company que t’havia tractat bé es mostrarà agressiu. Resol el problema apropant-te al seu punt de vista, i busca el diàleg.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si a casa es queixen que no estàs present i els amics que els falles quan et conviden. On estàs? com empres el teu temps. Treball: hauràs d’assumir responsabilitats i fer que tot funcioni. Et pots sentir desbordat però content.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Pot ser que hagis de valorar més el que tens i comptar amb les persones que t’estimen. Pensa en això quan t’assaltin els dubtes i el mal humor. Treball: una fallada pot deixar-te estupefacta, assumeix l’error i modifica el que ho va generar. De tot s’aprèn.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Un conflicte d’interessos pot esclatar si a tu et ve de gust sortir i a la teva parella prefereix quedar-se a casa. Ho resoldràs millor dialogant, pactant. Treball: el plaer de lliurar un treball ben fet és alguna cosa que saps apreciar, però no tothom està a la teva altura.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’afecte és un plaer per al cos i per a l’ànima, no un turment. Si no t’està donant aquesta felicitat, és que alguna cosa falla. Treball: si et portes una de freda i una de calenta pot ser que les coses estiguin compensades, però pots intentar estar millor.