Debat de l’AEAU amb els candidats a l’alcaldia de la Seu

Cartell anunciant el debat organitzat per l’AEAU amb la participació dels alcaldables de la Seu

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU), organitza, per segona vegada, un debat públic amb la participació dels candidats a l’alcaldia de la Seu d’Urgell a les eleccions municipals del 28 de maig vinent. L’acte, obert a tothom, es durà a terme aquest divendres 19 de maig, al vespre (20 hores), a la Sala de Sant Domènec.

Tot seguint la línia del debat que van coordinar ara fa quatre anys, i que en aquella ocasió es va fer a la Sala de la Immaculada, l’AEAU ha convidat els caps de llista dels sis partits que concorren en aquests comicis a presentar les seves propostes i contraposar-les. Els alcaldables hauran de respondre a les preguntes que se’ls formularà des de l’entitat organitzadora, en què s’hi inclourà temes diversos “claus per al futur de la Seu” i que, atès que ho impulsa l’entitat empresarial, posaran esment també en les propostes per a potenciar l’activitat econòmica a la ciutat.

En el debat de l’AEAU és previst que hi participin la totalitat dels sis candidats a l’alcaldia que es presenten a aquestes eleccions. Tot seguint l’ordre del número de vots obtingut als anteriors comicis, són: Joan Barrera (Compromís X La Seu), Jordi Fàbrega (Junts per la Seu), Francesc Viaplana (ERC-AM), Bernat Lavaquiol (CUP-Amunt), Mario García (PP) i Antonio Escudero (Vox). Al final de les seves intervencions, hi haurà un torn obert de preguntes.