De Sant Llorenç Savall al Coll d’Estenalles

Aquesta setmana proposem descobrir el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac travessant-lo des de Sant Llorenç Savall fins al Coll d’Estenalles. Són 9 quilòmetres, que es poden fer en unes 3 hores. No és una excursió gaire llarga però sí que haurem d’estar disposats a suar una mica, sobretot si la fem amb calor, perquè és costaruda i amb un fort desnivell de 444 metres que ens fa pujar de la vall d’Horta, la més oberta del parc, fins a la serra de Sant Llorenç, passant pel costat del Montcau, el segon cim més alt de la zona després de la Mola. La ruta ens permet també entrar en una de les coves més grans i profundes de la zona, la cova Simanya.

El camí, senyalitzat amb els colors blanc i vermell dels senders de gran recorregut, comença a Sant Llorenç Savall, a la carretera de Monistrol de Calders a Castellar del Vallès, on trobem la pista forestal que s’endinsa en el parc. El camí passa per davant la creu de Ricó i baixa fins a la vall d’Horta, una de les més obertes i llargues del massís. Al llarg de tota la vall hi trobem nombroses masies medievals, moltes de les quals s’han convertit en segones residències. Quan arribem a la masia de les Oliveres començarem a remuntar la vall. Si ens hi fixem, anem pel marge dret d’un torrent. Passarem per davant de la masia de la Muntada, de la Diputació de Barcelona, i poc després trobarem un pont, per on travessarem a l’altra banda del torrent.

Ara caminem per una pista més ampla. Si aixequem el cap, a mà dreta, podem veure la gran masia modernista del Marquet de les Roques, que més que una masia sembla un palau fortificat. En ella hi va viure el poeta Pere Quart i era el centre de reunions literàries de la coneguda Colla de Sabadell. Actualment, la masia és propietat de la Diputació de Barcelona i s’hi pot veure una exposició del poeta. Al final de la pista per on anem, tornem a travessar el torrent i prenem, a mà esquerra, un camí que passa per davant de la font del Llor, sugència permanent d’aigua que alimenta el torrent. El nostre camí segueix per un sender que neix a la dreta d’una construcció d’obra i que s’enfila per una canal. A dalt de tot arribem al collet del Llor (777 m). Ens endinsem en un frondós alzinar, cap a la ferèstega canal del Llor, i a mig camí trobem un trencall a la dreta que ens acosta fins a les coves del Triangle, Simanya i de l’Àngel.

Retornem a la canal i seguim pujant fins arribar al Coll d’Eres. Aquí agafem una pista semiasfaltada, que ressegueix la base del Montcau, el segon cim més alt del parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Si tenim temps i ganes, podem pujar-hi per gaudir d’unes bones vistes. Tot i que des del camí ja podem veure una panoràmica increïble de tot el massís. Ja arribem al Coll d’Estenalles (879 m), punt i final de l’excursió i lloc on conflueixen les dues serres del parc: Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aquí hi trobem el Centre d’Interpretació del Parc Natural, el primer d’aquestes característiques que es va obrir a Espanya, l’any 1983, on si ens ha agradat el paisatge podrem informar-nos de més rutes per descobrir nous indrets del parc.

La ruta de Sant Llorenç Savall al Coll d’Estenalles és un tram del sender de gran recorregut GR-5 que uneix Sitges (el Garraf) i Blanes (la Selva). Si es fa tot sencer són més de 200 quilòmetres, que travessen el massís del Garraf, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Montseny i el Montnegre-Corredor.