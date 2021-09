Títol: Lucifer

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, Fantasia, crim

Creació: Tom Kapinos

Intèrprets: Tom Ellis, Lauren German, D.B. Woodside

Temporades: 6 Capítols: 93

Sinopsi:

La història de Llucifer és la que tots coneixem: un àngel caigut de cel. No obstant això, aquest senyor de l’infern està avorrit de la seva pròpia existència. Per això, Llucifer decideix abandonar el seu regne i anar a la ciutat de Los Angeles a descobrir què pot oferir-li el món mortal.

En la seva recerca de ‘què fer amb el seu temps’ decideix obrir un distingit club nocturn, anomenat Lux, i es dedica a gaudir de les seves coses favorites: el vi, les dones i la música. No obstant això, la seva plàcida vida es veu alterada quan una dona és brutalment assassinada prop del seu club. Tot d’una, sent que ha de fer-se justícia i per això comença a ajudar a la policia a intentar resoldre diversos casos d’homicidis, convertint-se així en una mena de col·laborador.