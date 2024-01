De matinada caminava sense samarreta i begut pel Port d’Envalira

Un home emmanillat (iStock)

Durant el cap de setmana, la Policia va detenir un home, turista i de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobediència, resistència i per reaccionar de manera desproporcionada amb els agents de l’ordre.

La Policia va localitzar l’individu en qüestió la matinada de diumenge caminant per la carretera general número 2 (CG-2) al Port d’Envalira sense samarreta, desorientat i en un fort estat d’embriaguesa. Els agents volien portar-lo fins a l’hotel del Pas de la Casa on s’allotjava.