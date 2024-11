“De la literatura al teatre”: De Núria Gras/Josefina Porras, a Mercè Canals

Teresa Ventura

Els proppassats dies 24 i 25 d’octubre de 2024, dins de la Temporada de Teatre del Comú d’Andorra la Vella, es va presentar al Teatre Comunal l’obra “La Senyoreta”, basada en la vida de Maria Lluïsa de Riba (1907 – 1993), l’hereva de la Casa Rossell d’Ordino. Basat en l’estudi literari de l’escriptora i periodista Núria Gras i la també autora Josefina Porras, l’obra teatral va ser adaptada per la fins ara actriu Mercè Canals (Andandarà) que en aquest agafa el rol de directora, que va fer un acurat treball per a adaptar l’original per al teatre, la qual cosa inclou la dramatúrgia i l’escenografia. O sia, adaptar la biografia literària del personatge per a assolir un bon guió teatral.

Així que amb un equip d’artistes com la Laia Bartrina (el dia 24) i la Mariona Gustavsson (el dia 25), van representar el personatge en la seva joventut amb la Judith Puig. Va representar a “La Senyoreta” en la seva maduresa l’Olga Armengol i va fer el rol del personatge en la vellesa la també actriu, Anna Mangot.

Un instant de l’obra teatral. Foto: Comú d’Andorra la Vella

Segons Mercè Canals l’obra pretén oferir un retrat inspirat en les cartes, el documents i els testimonis de les autores del llibre, la Núria Gras i la Josefina Porras. A través d’una adaptació el més fidel possible i alhora convertir-lo en un relat adaptat a un escenari específic.

Les protagonistes damunt de l’escenari. Foto: Comú d’Andorra la Vella

Per a les autores literàries de la obra, també s’ha de constatar que hi varen dedicar quasi tres anys de recerca a l’hereva de Casa Rossell de la qual, per altra banda, van recuperar molta documentació dispersa.

S’ha de destacar la personalitat de “La Senyoreta” que l’obra teatral ha permès oferir una gran versió, afegint l’escena de la ballarina (Carla Puig) que evoca el pas del temps amb la música del Juli Barrero i Miquel Coll.

La vetllada va deixar moments emotius. Foto: Comú d’Andorra la Vella

Amb la resta de repartiments, vestuari, escenografia, il·luminació, maquillatge i perruqueria, l’obra teatral “La Senyoreta” va complaure tot un públic que va omplir el Comunal els dos dies de la representació. Un èxit que cal cercar també en què l’obra original té un llarg recorregut ja que el llibre es va presentar l’abril de 2024 precisament a l’Era de Casa Rosell d’Ordino, el lloc de vida de la protagonista i hereva de la Casa pairal, que encara guarda el mateix esperit dels anys en els quals hi vivia “La Senyoreta”.

Cartell anunciant la presentació del llibre l’abril de 2024

Una vida que no va ser precisament feliç per un desengany amorós i el seu especial respecte per conservar el patrimoni familiar, encara que ella no era pas l’hereu sinó el seu germà (El Marquesito), que va morir en un accident a Catalunya. Ella va restar sola i era i és “La Senyoreta” que ha reviscut mercès a un bon llibre de la Núria Gras i la Josefina Porras. I que s’ha pogut veure amb total fidelitat a través de la direcció de la Mercè Canals.

Finalment, em permeto recomanar el llibre “La Senyoreta” (2022), del qual l’any 2023 es va publicar la traducció a l’espanyol. Després de la primera presentació a l’Era de la mateixa Casa Rosell (següent foto) es varen fer altres presentacions a Ordino, (abril 2024).

Josefina Porràs i Núria Gras en la presentació a l’Era Rossell

Posteriorment el llibre també es va presentar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el 22 de setembre 2024, on es va repetir la bona acollida en tot l’entorn pirinenc. Cal afegir que la Núria Gras, també és autora d’altres obres com “Paradís d’ombres”.

Coberta del llibre “Paradís d’ombres”

Val a dir que, “Paradís d’ombres” va guanyar el Premi Fiter i Rossell de novel.la a la Nit Literària Andorrana de 2017; organitzada pel Cercle de les Arts i les Lletres del Principat d’Andorra, que ja està preparant la que serà la 46a edició, prevista per al proper dia 26 de novembre, aquest any a Canillo, seguint l’ordre protocol·lari de les parròquies de l’històric certament literari.





Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).