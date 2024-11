Molta més gent de l’esperada per a la temporada d’hivern a Andorra

Forans arribant a Andorra amb la voluntat de treballar (AndorraDifusió)

Més de 1.600 argentins ja han arribat preparats per a treballar durant la temporada d’hivern. Són més dels que havia previst l’associació Argentinos en Andorra. El que preocupa ara és que tots tinguin allotjament garantit i que puguin assegurar-se trobar feina. La majoria dels argentins que estan arribant tenen allotjament. Dels que tenen feina assegurada, gairebé tots tenen un lloc per a viure fix per a tota la temporada. En canvi, entre un 10 i un 20 per cent tenen residència temporal.

El que preocupa al’associació Argentinos en Andorra són els casos a la inversa: la majoria de les persones que arriben sense feina garantida només tenen allotjament temporal. L’entitat, amb el suport de la Creu Roja, està preparada per a atendre aquestes persones que es puguin trobar amb una situació precària, i prestar-los tant assistència social com psicològica.

Amb tot, el període en què més gent arribarà es preveu entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. A més d’argentins, també vindran veneçolans, colombians i xilens. Molta més gent de l’esperada.

Des de l’associació, però, destaquen que les empreses cada vegada n’estan més conscienciades i informen millor de si disposen ofertes de treball, cosa que dona marge als immigrants que arribin per a buscar feina a plantejar-se si marxen a un altre país.