L’orgue del convent de la Sagrada Família, a la Seu, és beneït després de la restauració, amb concert inclòs

L’orgue de l’església de la Residència de l’Institut Religiós de la Sagrada Família d’Urgell, a la Seu d’Urgell, ha estat solemnement beneït pel bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, després d’una important renovació duta a terme durant els darrers dos anys. La celebració ha tingut lloc aquest divendres, al vespre. A l’acte hi han estat presents el bisbe emèrit d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; la Superiora General de l’Institut de la Sagrada Família d’Urgell, M. Laura Garione; les germanes del Govern General de l’Institut; així com molts ciutadans de la ciutat i la comarca i amics de la congregació de la Sagrada Família.
Acte de benedicció
L’acte de benedicció s’ha iniciat amb unes paraules inicials, en què les germanes de l’Institut han posat en relleu la importància de l’orgue instal·lat dins del temple —d’estil contemporani— de la Sagrada Família, pel seu impacte en la vida social de la ciutat i per la rellevància de la seva factura arquitectònica.
A continuació s’ha dut a terme el ritus de benedicció de l’instrument musical per part del Bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano; s’ha llegit la Paraula de Déu (Col 3, 12-17) i el salm responsorial, i s’han fet tres pregàries, contestades des de l’orgue amb peces de gran intensitat interpretades per Mn. Jordi Miquel, Canonge-organista de la catedral de Santa Maria, que ha acompanyat tota la benedicció. L’oració de la benedicció, solemne, recitada pel bisbe d’Urgell, ha estat seguida pel moment de l’encens i l’aspersió de l’instrument, al peu de l’orgue, amb la presència al seu costat del Bisbe emèrit d’Urgell i de la Superiora General de l’Institut de la Sagrada Família d’Urgell.
Concert
Finalment, en acabar l’acte de benedicció, Mn. Jordi Miquel ha interpretat l’ofertori de Jesús Guridi, compositor basc; la peça «A la Verge de Valldeflors», una improvisació basada en els goigs a la patrona de Tremp, com a homenatge a la beata Anna Maria Janer, que va passar els seus darrers cinc anys de vida (1880-85) a Talarn; peces de Cèsar Franck, de Théodore Dubois i el Virolai.
Treballs de restauració
Els treballs de renovació, duts a terme per l’orguener, Òscar Laguna, i amb el suport d’Alejandro Turanzas (que també ha estat l’artífex de la restauració de l’orgue de la catedral de Santa Maria d’Urgell), s’han desenvolupat entre els anys 2024 i 2025. S’ha arranjat el motor —que presentava un gran deteriorament— i s’ha tornat a afinar l’instrument. Per a complementar-ho, s’ha dut a terme també un treball de climatització adequada del temple i de l’orgue per a garantir-ne la conservació d’aquest patrimoni.
Aquest orgue va ser construït l’any 1960 per Organería Española S. A.-Alberdi. L’estètica de la caixa de l’instrument, de línies rectes i austeres, s’integra perfectament dins l’estil modern del temple. La façana està formada per tubs tintats de dos tipus de color, de coure i aplomats.