Darrer dia de festa major a Andorra la Vella amb Ariel Rot & Kiko Veneno

Tot i ser el darrer dia de festa major a Andorra la Vella, aquest dilluns, dia 8 d’agost, també hi ha un programa amb nombroses activitats que faran les delícies del públic. Per a començar la jornada, a les 11 hores, se celebrarà el Concurs de castells de sorra a les pistes de vòlei platja del Parc Central. Al punt del migdia, hi haurà ballada de sardanes, a la plaça del Poble, amb la Principal de la Bisbal.

De les 15 a les 20 hores, també al Parc Central, tindrà lloc la Festa de l’aigua, activitat proposada pel Consell d’Infants, el qual, també va proposar els Jocs tradicionals que se celebraran a la plaça de la Rotonda de les 15:30 a les 20:30 hores. A les 18:30 hores, hi haurà, novament, ballada de sardanes a la plaça del Poble. També amb la participació de la Principal de la Bisbal.

Ja ben entrada la nit, en la recta final de la festa major de la capital del Principat, serà el torn per al circ i per a la música. A les 22:30 hores, la companyia, Mundo Costrini, presentarà a la plaça del Poble el seu espectacle de circ i teatre The Crazy Mozarts.

I, la cirereta, la posaran, a les 23 hores, Ariel Rot & Kiko Venero, duet que està de gira amb el seu “Un país para escucharlo”. Quan acabin, el ritme seguirà amb Muchachito Bombo Infierno. Aquestes actuacions tindran lloc a la plaça Guillemó.