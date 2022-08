Arnau Obiols tanca la gira del seu disc “Tost” en el poble que dona nom al treball

El músic Arnau Obiols (la Seu d’Urgell, 1985) clourà la gira del seu disc Tost el pròxim 12 d’agost justament al poble que ha donat nom al treball: Tost, un nucli deshabitat del municipi de Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell. Obiols defineix el seu disc com “una visió personal i contemporània dels sons i de la música tradicional del Pirineu català, una música filla dels boscos, dels arbres, dels moixons i de tot allò que ha arrelat i ressonat en aquestes muntanyes”.

L’elecció del títol del disc no és pas aleatòria, atès que el padrí patern d’Arnau Obiols, pastor i tractant de bestiar, era fill de la vall de Tost. És també per aquest motiu que el músic urgellenc ha volgut tancar la gira al poble de Tost, on avui només resta dempeus l’església de Sant Martí, originàriament romànica, consagrada l’any 1040 i remodelada i ampliada diverses vegades. La resta del poble són tot ruïnes, un exemple escruixidor del despoblament que el Pirineu va començar a patir a mitjan segle XX.

Entorn del concert, que començarà a les 21.30 h, s’han programat diversos actes, el primer dels quals començarà a dos quarts de vuit del vespre i consistirà en una xerrada de l’historiador, Carles Gascón, que parlarà, entre altres coses, de la figura del cavaller Arnau Mir de Tost, conqueridor de la vall d’Àger. També explicarà les característiques del temple de Sant Martí i d’una de les obres més cèlebres que contenia: el baldaquí de Tost, ara al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Per la seva part, l’artista Vicens Casassas crearà una instal·lació efímera a l’espai que havia estat la plaça del poble. D’aquesta manera, es rememorarà una altra actuació que el propi artista va fer al mateix lloc l’any 2000. Els actes entorn del concert es completaran amb la projecció d’imatges del darrer casament que es va fer al poble, l’any 1963.

Els actes estan organitzats per l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb la col·laboració dels veïns de la vall de Tost i el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.