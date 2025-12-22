El Cos de Bombers adquireix un nou vehicle contra incendis i avança amb el pla de renovació de la flota

El Cos de Bombers ha adquirit aquest mes de desembre un nou camió contra incendis que permet continuar avançant amb el full de ruta establert per a renovar la flota de vehicles del cos i així poder oferir els millors serveis possibles a la ciutadania. El nou vehicle s’assignarà al parc de bombers de la Massana, en substitució d’un altre camió amb una antiguitat de trenta anys. Està concebut com un vehicle polivalent, és a dir, es tracta d’un vehicle autobomba tipus BUP (Bomba Urbana Pesant) que serveix per a extinció d’incendis, però que, també està dissenyat per a transportar material destinat a rescats en accidents de trànsit i salvaments.
Amb l’adquisició d’aquest nou vehicle s’avança amb el pla de renovació de la flota establert i que preveu substituir sobretot, camions de més antiguitat, ja que són els més contaminants. A més, és el primer vehicle de Bombers que s’ha retolat amb el número del futur Centre Nacional d’Emergències 112, número d’emergències internacional i que a Andorra ja està en funcionament.
Actualment, el Cos disposa d’una flota de 40 vehicles motoritzats. La inversió per la compra d’aquesta nova eina de treball per al Cos de Bombers ha estat de 460.000 euros.