Cultura adjudica l’ajut a la cinematografia i les subvencions als projectes de promoció exterior

L’executiu andorrà ha aprovat aquest dimecres la concessió de l’ajut a la cinematografia per a un projecte en preparació o en desenvolupament durant l’any 2022 a la productora andorrana Red Nose SL.

Així, s’ha considerat que el projecte presentat per aquesta productora, anomenat ‘A l’estil Nagyrev’, és el més sòlid, donat que té una presentació acurada, s’ajusta a les bases i té un equip tècnic i artístic amb una solvència demostrada. La pel·lícula es rodarà íntegrament a Andorra i serà distribuïda per Filmax, pel que el jurat considera que assegurarà una notable dinamització del sector cinematogràfic nacional.

Aquest ajut, iniciat el 2019 i interromput els dos anys següents per la pandèmia, manté la línia de suport cap a un sector de la indústria cultural amb una activitat notable els darrers anys, i amb una interessant plantilla de cineastes amb projecció. Una de les principals novetats de la convocatòria d’enguany era la represa de la quantitat econòmica de 100.000 euros per a un únic projecte en concepte de col·laboració en la producció d’un llargmetratge de ficció, documental o d’animació.

Els projectes subvencionats anteriorment ‘El fred que crema’ (2019) i ‘42 segundos’ (2021) es previst que s’estrenin enguany a la gran pantalla.

25.000 euros per a la promoció exterior

El Govern també ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de les subvencions per a la promoció exterior dels artistes andorrans corresponent a l’any 2022, que es distribuiran entre 10 projectes. Es podien presentar a la convocatòria propostes musicals, d’arts plàstiques, d’arts escèniques i d’arts visuals i la partida total és de 25.000 euros.

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar el desplaçament d’artistes que tinguin contractades actuacions musicals, representacions teatrals o participacions en exposicions o mostres artístiques a l’estranger i que es desenvolupin durant aquest l’any. Les subvencions es recuperen després que l’any passat no es convoquessin per les restriccions de mobilitat imposades per la COVID-19.

Els projectes subvencionats són els següents: