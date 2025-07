Cultura adjudica l’ajut a la cinematografia a la producció “11” de la productora andorrana JDP Produccions

Les butaques d’un cinema (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adjudicació definitiva de l’ajut a la cinematografia 2025 que ha estat per a la producció que porta per títol “11”, presentada per la productora andorrana JDP Produccions, SL. L’ajut és per un import total de 125.000 euros. La proposta guanyadora ha estat la més ben valorada per la comissió avaluadora, de les tres admeses al concurs públic.

En destaca el lideratge d’una productora andorrana amb una trajectòria consolidada i que compta amb una majoria de l’equip, tant tècnic com artístic, també del país, la qual cosa contribueix a la professionalització dels treballadors del sector audiovisual d’Andorra. De la mateixa manera, segons la Comissió, és una proposta que compta amb un gran impacte en el teixit empresarial del país, gràcies a una elevada contractació de béns i serveis locals.

Així mateix, la Comissió considera també d’alt valor el percentatge de metratge rodat a Andorra i destaca l’esforç de la productora d’incloure en les localitzacions del llargmetratge escenaris exteriors del país.

Aquest ajut es manté en la línia de suport del Govern cap al sector de la indústria cultural amb una activitat creixent els darrers anys, i amb una plantilla destacada de cineastes amb projecció. Com a fruit d’aquest ajut, les pel·lícules “42 segundos” i “El fred que crema” s’han fet realitat i s’han exhibit els darrers anys a les sales comercials. Per la seva part, el film “Borís I, rei d’Andorra” es va estrenar el passat octubre de 2024 i la proposta “Els de Sau”, que va ser l’adjudicatària de 2024, es troba en fase de producció.