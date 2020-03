El professor Marc Llovera, de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, ha dissenyat aquests dies un videojoc pensat per ajudar els infants a ”entendre la importància de quedar-se a casa durant la pandèmia del coronavirus”. A més a més, aquesta creació està pensada preferentment per jugar-hi en família i així “reflexionar sobre què passa durant la partida”.

Sota el títol ’The Covid Game’, el joc disposa d’un personatge humà (a escollir noia o noi) que comparteix protagonisme amb el Covid, una casa i l’hospital.

Com s’hi juga?

Tot controlant el personatge humà amb el ratolí, cal arribar a casa i confinar-te abans que el Covid et toqui i, per tant, et contagiïs de coronavirus. Si la pandèmia creix massa, perds el joc.

Si el Covid et contagia es multiplica per 3 (similar als contagis entre humans) i així successivament. D’aquesta manera creix la pandèmia i possibilitat d’infectar-te abans no et confinis. Alhora cada vegada que toca una cantonada de la pantalla es mou més ràpid. Per això, el missatge és: “No triguis a confinar-te!”.

L’hospital és capaç de curar els Covids (fer-los desaparèixer) però a un nivell més lent del que creix la pandèmia (d’un en un). També pots guarir-te a l’hospital (amagar-t’hi darrera durant el joc) si el Covid t’ha infectat, i esperar que la pandèmia disminueixi per arribar amb seguretat a casa. Seria l’equivalent a un ingrés hospitalari per curar-te.

Entendre com es propaga

Per tal que la canalla n’extregui conclusions, és important reflexionar sobre com prolifera el Covid, com el personal sanitari ens ajuda a guarir-nos i la importància de confinar-nos.

El joc i la pàgina web s’han creat amb els recursos dels que disposa aquests dies l’alumnat de 3r i 4t d’ESO (scratch i codi html). D’aquesta manera també es pretén animar al jovent a emprendre iniciatives similars.

“The Covid Game” està disponible a la pàgina web www.thecovidgame.com, ja sigui a través d’ordinador, tablet o smartphone.