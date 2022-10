Costa i Padreny, representants del Consell General a l’OSCE-PA a Bòsnia i Hercegovina

Aquest diumenge se celebren eleccions generals a Bòsnia i Hercegovina. Uns comicis que comptaran amb Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Independent, i Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, com a representants del Consell General a la missió d’observació electoral que hi desenvolupa l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE-PA).

La missió va començar divendres amb una jornada de formació, en la qual Costa i Padreny van rebre explicacions sobre el sistema electoral i de partits del país balcànic, així com del funcionament i organització de les eleccions i com els mitjans de comunicació cobreixen els comicis.

La complexitat d’aquestes eleccions, explica Costa, rau en el fet que “s’escullen tres presidents, un per cada ètnia. Un president serbi, un de bosnià i un de croat que s’alternaran el càrrec cada vuit mesos”. De fet, els tres presidents no es trien a tot el territori, sinó que “dels territoris de la Federació de Bòsnia i Hercegovina en surten els presidents croat i bosnià i de la República Sprska, el president serbi”, ha detallat el parlamentari Independent.

Per la seva banda, Roger Padreny, que participa per primer cop en una missió d’observació de l’OSCE-PA, ha remarcat que “és molt interessant a l’hora de formar-te i et dona tots aquells coneixements al voltant del que s’està produint, al voltant del context actual polític, que ens dona aquesta visió com a observadors a l’hora de fer la nostra funció”.

El socialdemòcrata ha fet equip amb Aleksander Stokkebo (parlamentari de Noruega) i David Stögmüller (parlamentari d’Àustria), i aquest diumenge, després d’obrir un col·legi electoral, han estat enviats a la regió de Prozor-Rama, al sud de Sarajevo. Mentre que Ferran Costa ha fet equip amb Mari Carmen Martínez (parlamentària espanyola) amb qui han assistit a l’obertura d’un col·legi electoral a Sarajevo, on també finalitzaran la jornada, després d’observar el desenvolupament dels comicis a Han Pijesak, una zona rural a unes dues hores de Sarajevo en direcció nord-oest.

En els diferents col·legis electorals que visitaran hauran d’observar com s’estan desenvolupant les votacions i omplir un formulari responent preguntes relatives l’horari d’obertura del col·legi, possibles incidències, si es respecta el vot secret, etcètera.

“És tot un honor estar aquí en representació del Consell General a la delegació de l’OSCE-PA i també poder formar part d’aquest procés democràtic”, ha afirmat el conseller socialdemòcrata, que ha destacat les emocions que desperta el fet de participar justament a Bòsnia i Hercegovina que, “just quan vaig néixer, l’any 1993, hi havia guerra en aquest país i tot el que ha implicat.

És corprenedor”. D’altra banda, Ferran Costa, que ja ha participat en missions d’observació electoral als Estats Units i Uzbekistan, ha subratllat “la importància que delegacions internacionals puguin observar el funcionament electoral d’altres països per a certificar que tot es fa conforme als estàndards democràtics internacionals”. Aquesta és una de les tasques més rellevants que porta a terme l’OSCE-PA que promou el diàleg entre els parlamentaris dels països que en formen part per tal de garantir la seguretat, l’estabilitat i la pau dels estats membres.