Cornella 4rt i Rius 5è al segon eslàlom FIS de Les Menuires

Als extrems del podi, els esquiadors andorrans, Xavier Cornella i Àlex Rius (FAE)

Avui dimarts s’ha diputat a Les Menuires (França) un segon eslàlom FIS amb Xavier Cornella i Àlex Rius entre els millors. Cornella ha estat quart, mentre que Rius ha sigut cinquè. Avui ha estat un dia de molt bon nivell, amb un notable esquí demostrat per Cornella, Rius i també Àxel Esteve, tot i que no ha pogut completar la segona mànega.

Cornella, que sortia amb el dorsal 1, ha marcat un temps de 1.36.77, a 1.46 del guanyador, el francès Sacha Dimier, que s’ha imposat amb 1.35.31. L’andorrà marcava el 6è temps a la primera mànega, i el 9è a la segona, per a acabar en la 4a posició final.

Molt a prop de Cornella i cinquè ha finalitzat Àlex Rius, que amb el dorsal 8 i un crono de 1.36.84 ha acabat a 1.53 de Dimier. Rius era el quart temps a la primera mànega, però a la segona feia el 13è. Finalment, un nou top5 per a ell després de la cursa d’ahir, quan ja va ser cinquè.

Per la seva part, Àxel Esteve no ha pogut completar la segona mànega. A la primera, l’andorrà havia marcat el 8è temps, però a la segona no ha pogut finalitzar tot i que estava fent un molt bon esquí.

Fred Beauviel, responsable tècnic de l’equip: “Una bona cursa avui, amb un nivell bastant interessant. L’Àxel s’ha sortit a la segona però estàvem bé a la primera, per a fer una bona cursa. Els tres han fet una bona primera mànega. Està bé per la confiança, per a recuperar la sensació que tenim un bon nivell. Un resultat com avui a una cursa com aquesta fa que ens donem compte que a Andorra mai hem tingut un grup d’eslalomistes tan bo com aquest. Ho han lluitat”.