El Club Piolet i Unicef Andorra celebren el Dia mundial de l’educació

Dàmaris Castellanos, directora d’UNICEF Andorra (AndorraDifusió)

El Club Piolet ha celebrat el Dia mundial de l’educació a l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany, en col·laboració amb UNICEF. Els alumnes han participat en una gimcana educativa on, a través de diverses activitats relacionades amb diferents assignatures, han buscat un tresor amagat. L’objectiu ha estat sensibilitzar sobre la importància del dret a l’educació a tot el món.

“Ha sigut una activitat espectacular. Hem pogut desencallar totes les pistes i esbrinar quin és el tresor que, al final, és el tresor de l’educació de tots els nens i nenes”, ha explicat Andi, membre del Club Piolet, a AndorraDifusió.

Per a tancar l’activitat, els alumnes han visualitzat un vídeo on Dàmaris Castellanos, directora d’UNICEF Andorra, els ha mostrat com treballen a nivell global, com a Burkina Faso, per a millorar l’accés a l’educació a través de projectes com la distribució de kits educatius. “Volem que entenguin la importància de l’educació en aquest dia”, ha explicat Castellanos.