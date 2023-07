Convoquen una plaça vacant d’inspector de treball

Un treballador del sector de la fusta (SFGA)

El Govern ha aprovat en la sessió del Consell de Ministres l’obertura de la convocatòria per a la cobertura d’una plaça d’inspector de treball, adscrita al departament d’Ocupació i Treball, per a així cobrir la vacant que està previst que es generi per la jubilació d’un dels inspectors del Servei d’Inspecció de Treball. D’aquesta manera, l’Executiu vol evitar que el servei es trobi sense els recursos necessaris i degudament preparats per a poder efectuar els seus serveis amb qualitat i eficàcia.

Es tracta d’una plaça de caràcter indefinit i els requisits per a aspirar a la convocatòria són tenir la nacionalitat andorrana; o bé l’espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició de funcionari i exercir una activitat en el sector públic del país; posseir d’una titulació nivell 6 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) en l’àmbit del dret; disposar del carnet de conduir; i acreditar un nivell B2 o superior en llengua catalana. Aquest lloc de treball correspon al nivell N-X del sistema de classificació del Cos general

La missió del lloc de treball és efectuar inspeccions (d’ofici, per denúncia o accidents de treball) a les diferents empreses del país; vetllar pel compliment de la legislació laboral vigent i sancionar el seu incompliment. A més, atendre de manera personalitzada als treballadors i empresaris que ho demanin sobre qüestions de legislació laboral.