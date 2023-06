Contribucions del Govern per a projectes humanitaris a l’exterior

La Creu Roja Internacional a Síria (CICR)

El Consell de Ministres ha aprovat diverses contribucions voluntàries per a projectes internacionals que promouen els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les respostes humanitàries i el manteniment de la pau per un import total de 90 mil euros.

Així, es renova la participació d’Andorra al projecte ‘La societat civil francòfona compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible’. La principal missió d’aquest fons és poder finançar projectes d’organitzacions no-governamentals de l’espai francòfon, que promoguin el desenvolupament de les societats.

Des de la seva creació, el fons ha finançat 62 projectes que s’han dut a terme a 20 països francòfons, principalment a l’Àfrica i el Carib. A dia d’avui els projectes finançats pel Fons han pogut arribar a més de 64.000 beneficiaris directes. Els projectes responen a la totalitat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, així com a les prioritats de la cooperació pel desenvolupament d’Andorra.

El Govern també ha validat la contribució voluntària a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) al Fons de solidaritat ‘La Francophonie avec Elles’ dedicat a les dones i nenes en situació de vulnerabilitat. Gràcies a les diferents contribucions que l’OIF va rebre es va poder finançar una seixantena de projectes pel desenvolupament de les dones i les nenes en 20 països de l’espai francòfon. La contribució al fons respon a tres de les prioritats sectorials del Pla Rector de la cooperació internacional: els grups vulnerables, l’educació i la salut.

L’OIF és una organització que contribueix a la prevenció dels conflictes a l’interior de l’espai francòfon, afavoreix la consolidació de l’estat de dret i de la democràcia i actua a favor de la promoció i la implementació dels drets humans. En matèria de cooperació, l’OIF promou la diversitat cultural, està al servei de l’educació i intervé en totes les etapes de la formació.

D’aquesta manera, l’Executiu també ha donat llum verda a la contribució voluntària per al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), en el marc de l’acord de col·laboració entre el Govern i el CICR. El CICR desenvolupa una feina de terreny molt important, fins i tot en zones on només la Creu Roja té accés. Els seus sectors d’activitats principals actualment són: la covid-19, la seguretat econòmica, sanejament i aigua, salut, les violències sexuals, el respecte del dret humanitari i l’acció contra les mines. A nivell geogràfic, les principals zones d’accions són Ucraïna, Iraq, el Txad, Myanmar, República centreafricana, República democràtica de Congo, Sudan del Sud, Síria i Iemen.

Finalment, i de forma paral·lela, el Govern també ha aprovat la contribució obligatòria del Principat per a impulsar els projectes inclosos en les Operacions per al Manteniment de la Pau de l’Organització de les Nacions Unides per un total de 26.348 USD. En aquest primer pagament es farà contribució al finançament de les Missions següents: Missió d’Assistència de les Nacions Unides a la República de Sudan del Sud; per a l’Oficina de Suport de les Nacions Unides a Somàlia; per a la Força de les Nacions Unides d’Observació de la Separació per a l’alto el foc immediat entre Síria i Israel i la Força de les Nacions Unides a Xipre.