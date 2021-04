Consells per a cuidar les teves catifes

Les catifes ofereixen molts avantatges. Són decoratives, aporten calidesa i protegeixen el terra del deteriorament quotidià, però s’ha de mantenir una rutina per a cuidar-les i aconseguir que llueixin perfectes i durin més. El primer que cal fer, és aspirar-les amb freqüència per a no acumular pols i brutícia. Has d’aspirar lentament i almenys un cop a la setmana (això si no hi ha nens ni mascotes). Si a més, et treus les sabates en entrar a casa, evitaràs molta brutícia en elles.

També cal evitar les taques, però si això passa, neteja-les de seguida. Prepara una mescla d’aigua tèbia amb una mica d’amoníac i frega la taca de fora cap a dintre, per a no estendre-la.

Els raigs directes del sol tampoc li van bé a les catifes. Protegeix-les al màxim d’ells, per a evitar que es descoloreixin. Si tens un espai molt assolellat, o vols usar la teva catifa en un porxo o terrassa (coberta o no), tria un model d’exterior. N’hi ha molt decoratius i són resistents a les agressions externes del sol, de la humitat, etc.

I una bona recomanació és portar la teva catifa a la bugaderia un cop l’any, perquè per molt que aspiris, no és fàcil realitzar una neteja a fons, sobretot si tenen una grandària considerable, perquè resulten pesades i difícils de manipular. No et compliquis i deixa actuar als professionals.

Per Decoracion2.com