Es fan publiques les activitats del Cercle de les Arts i de les Lletres

El Cercle de les Arts i de les Lletres fa públiques les activitats que es volen realitzar aquest any 2021.

Els Jocs Florals infantils i juvenils de la llengua catalana del Principat d’Andorra, previstos el maig de 2021, es tornen a ajornar fins al maig del 2022 per seguretat, seguint els consells de les autoritats sanitàries.

D’altra banda, el Cercle ha decidit convocar els premis d’Arts d’Andorra. Les obres s’han de presentar entre el 27 de setembre i el 10 d’octubre de 2021, al Centre cultural i de congressos lauredià.

El vernissatge i el repartiment de premis tindrà lloc al Centre cultural i de congressos lauredià el dia 19 d’octubre de 2021 a les 20.00 h. Dins del mateix acte s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades des del dia 18 fins al 31 d’octubre a la mateixa sala.

El Cercle també ha decidit convocar els premis Nit Literària Andorrana. Les obres aspirants als premis s’hauran de trametre i presentar abans del 9 de setembre de 2021.

L’acte d’adjudicació dels premis es realitzarà a la parròquia d’Andorra la Vella el dia 11 de novembre del 2021. El lloc serà comunicat oportunament.

Totes les obres trameses l’any 2020pels premis , tant Arts d’Andorra com Nit Literària Andorrana, han quedat automàticament acceptades per aquest any 2021, excepte que l’autor les retiri.

Totes les bases amb les dates actualitzades, encara provisionals, les podeu trobar a la seva web: http://cercleandorra.net/ o us podeu posar en contacte a la següent adreça electrònica cercleartslletres@gmail.com