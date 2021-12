Consells per a alimentar a un cadell

Portar un cadell a casa és molt divertit, ja que, a més de ser adorables, ens donen estones molt divertides. Però, quan un cadell no està amb la seva mare i encara no ha après a menjar sol correctament, per als seus nous amos pot ser una mica aclaparador.

Per a algunes races de gos, el pas de la llet de la seva mare al menjar sòlid pot ser molt dramàtic i lent. Si tenim a casa a un cadell que acaba de ser deslletat, el que podem fer és barrejar el menjar que vulguem donar-li amb una mica d’aigua tèbia perquè el pinso s’estovi i li sigui molt més fàcil menjar-se’l.

Quan compres un bon pinso en un veterinari, aquest li dona al teu gos tots els nutrients que necessita, però, si el teu gos no s’ho vol menjar, el que pots fer és triturar per complet tot l’aliment i barrejar-lo amb una mica d’aigua. Pots fer unes petites farinetes.

Fins que el teu cadell tingui els 4 mesos d’edat, haurà de menjar almenys 4 vegades al dia. Una vegada que compleixi els 4 mesos i fins als 8 haurà de menjar 3 vegades al dia, després solament ha de menjar 2 vegades al dia.

Si després de dur a terme aquests consells, notes que el gos encara no vol menjar, el millor que pots fer és acudir al teu veterinari, ja que pot haver-hi algun problema.

Per wikifaunia.com / AMIC – Tot Sant Cugat