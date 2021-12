L’addicció al sexe o hiperactivitat sexual son conceptes diferents i conseqüentment no generen les mateixes emocions. Una cosa és voler tenir sexe molt sovint i una altra diferent es no poder estar ni un dia sense ell, igualment l’addicció és una malaltia. En aquest cas és la necessitat permanent de mantenir relacions sexuals o masturbar-se en qualsevol moment i lloc i una vegada finalitzat l’acte sorgeix la culpabilitat i la vergonya.

És a dir, la persona no gaudeix de l’acte i no troba satisfacció personal, aleshores es frustra però simultàniament, es conscient de la seva malaltia. Sap que la pràctica sexual està enfocada a reduir l’angoixa del moment i no per a gaudir d’ella. L’únic objectiu es trobar la calma mental i per això mateix no és elitista ni amb el cònjuge ni amb el lloc on dur a terme l’acte. Perquè m´entenguis millor, és com si el cor li estigués cremant i el sexe fos l´aigua per apagar el foc.

Per la seva banda, en la hiperactivitat sexual la persona vol practicar-lo sovint, inclús més d’una vegada al dia. En aquest segon concepte no hi ha problemes mentals en absolut perquè la persona sent plaer amb l’acte sexual, li aporta benestar. És un comportament beneficiós perquè igual que ella està gaudint, també intenta que la seva parella ho faci, en canvi en l’addicció només es busca l’orgasme personal. Indubtablement, aquesta persona és incapaç de mantenir una relació sentimental de forma duradora ja que la compulsió sexual la motiva a satisfer la necessitat fora d’ella.

També una gran diferència entre tots dos conceptes, és que en la hiperactivitat no hi ha policonsumisme. Algú pot ser hiperactiu sexualment i no tenir cap altre necessitat per a satisfer, en canvi, l’addicte si que ho és, també és addicte a altres conductes o productes químics, como poden ser el joc, les compres, el tabac, l’alcohol o les drogues il·legals. Son conductes compulsives, es perd el control sobre elles i la sexual no és una excepció. Es podria definir com tenir el pensament monopolitzat pel sexe.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri