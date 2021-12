Conduir quan hi ha tempesta

Si t’enxampa una tempesta al volant, hauràs de saber que el cotxe és un dels llocs més segurs per l’efecte “Gàbia de Faraday”.

El 1831, el químic britànic Michael Faraday va postular que el camp elèctric dins d’una superfície conductora tancada i contínua és nul. Si un llamp caigués sobre el nostre cotxe, la càrrega elèctrica es distribuiria per tota la superfície metàl·lica, però no aconseguiria penetrar a l’interior.

Això sí, que els ocupants no sofreixin danys no vol dir que el vehicle tampoc els sofreixi: els components electrònics i, fins i tot, la pintura en el punt de l’impacte poden quedar seriosament afectats.

Ara bé, deixant a un costat la preocupació pels llamps, cal tenir en compte que les tempestes solen anar acompanyades de vent, pluja, calamarsa, així com d’una reducció considerable de la visibilitat. Per això, t’oferim unes pautes bàsiques de seguretat per a conduir en una tempesta:

anca les finestres i apaga la ràdio. Redueix la velocitat i condueix de la manera més suau possible. Amplia la distància amb el cotxe que tens davant i recorda frenar de manera progressiva.

Si a penes hi veus, no continuïs conduint. Estaciona a un costat de la carretera i senyalitza bé amb les llums d’emergència la teva posició. Si hi ha calamarsa, el millor és estacionar a un costat de la carretera, fer-te visible amb les llums d’emergència i espera a que la tempesta passi.

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat