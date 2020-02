Els ministres d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, juntament amb la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, han lliurat aquest dilluns a la tarda els premis del concurs d’idees convocat pel Govern per a la selecció d’un professional de l’arquitectura encarregat de la redacció del projecte de construcció d’un edifici de serveis a Santa Coloma. El projecte guanyador, dotat amb 8.000 euros, ha estat el de l’arquitecte Andreu Riba, titulat ‘Connectats amb l’exterior’. Aquest inclou totes les solucions logístiques necessàries per a la infraestructura alhora que aposta per l’aprofitament energètic a través dels materials de construcció.

A banda del projecte guanyador, el jurat també ha atorgat el segon premi, dotat amb 4.000 euros, al treball ‘Entre línies’ de l’arquitecte Gonzalo Dávila. El tercer lloc ha estat per Pau Iglesias i Jacint Gil, amb la proposta ‘S i S’ i amb una dotació de 2.000 euros.

En total s’hi han presentat 10 projectes que havien d’incloure un aparcament per a sis camions de bombers, les dependències de l’Àrea de Suport, Paisatge i Imatge i les dependències administratives tant del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències com del Centre de Coordinació Operativa d’Emergències. L’emplaçament d’aquest nou edifici de serveis és la parcel·la enfront de la caserna de Bombers de Santa Coloma.

Tal com ha apuntat el ministre d’Ordenament Territorial, “la primera fase del projecte, la construcció de les cotxeres, podria iniciar-se aquest any” i ja hi ha prevista una partida de 400.000 euros en el pressupost d’enguany i una de 1.350.000 per a l’exercici de l’any vinent.