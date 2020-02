El Govern recorda que el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (ETIAS, en les seves sigles en anglès), un mètode de la Unió Europea per controlar l’entrada de persones dins de les seves fronteres i que la Comissió Europea no preveu posar en funcionament fins al 2021, no s’aplicarà als nacionals andorrans.

D’aquesta manera, els ciutadans amb nacionalitat andorrana no hauran de demanar cap autorització per viatjar dins de l’Espai Schengen. Tal com s’indica específicament en l’article 2 del Reglament de la UE, l’ETIAS no tindrà cap efecte sobre “els nacionals d’Andorra, Mònaco i San Marino i als titulars d’un passaport expedit per l’Estat del Vaticà”, que per tant no necessitaran visat per accedir a la Unió Europea.

Podeu consultar el reglament complet a https://bit.ly/2vj0QkL (pàgines 13 i 14).