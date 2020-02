La titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, juntament amb la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i el seu homòleg cubà, José Ramón Saborido, ha presidit aquest dilluns la Reunió Iberoamericana de Ministres i Altes Autoritats d’Educació Superior, que se celebra els dies 10 i 11 de febrer a L’Havana, Cuba.

Aquesta trobada forma part del calendari de reunions sectorials preparatòries de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que acollirà Andorra el novembre del 2020 sota el títol “Innovació per al Desenvolupament Sostenible – Objectiu 2030”.

Durant el seu discurs, davant els representants dels 22 països de la Comunitat Iberoamericana, la ministra ha fet una crida a l’intercanvi i cooperació en matèria educativa per a “la millora de la qualitat de l’educació superior”, així com pel “foment de la investigació científica” a través de “la circulació del coneixement i del talent”.

Ester Vilarrubla també s’ha referit a la convivència de tres sistemes educatius al Principat, tots ells “públics, gratuïts i de lliure elecció”. De la mateixa manera la titular d’Educació i Ensenyament Superior ha posat en relleu el creixement progressiu de la Universitat d’Andorra, que permet cursar estudis superiors en àmbits que necessita el país i, alhora, fomentar la mobilitat amb centres iberoamericans com ara la Universitat Nacional d’Avellaneda (Argentina) o la Universitat de Monterrey (Mèxic).

Precisament, la ministra ha remarcat que trobades com la de Cuba serveixen per treballar en favor “d’una xarxa iberoamericana que permeti un millor coneixement mutu dels nostres sistemes universitaris i dels nostres títols per així impulsar i afavorir la mobilitat de tots els membres de la comunitat acadèmica”.

En aquest sentit, Vilarrubla ha recordat que la Universitat d’Andorra és membre del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), un organisme que té la finalitat de promoure i facilitar la circulació d’estudiants, investigadors i professors entre les universitats que formen part del Marc Iberoamericà de Mobilitat.

La ministra ha tancat el seu parlament destacant que “s’han d’unir esforços perquè existeixi una mobilitat acadèmica i professional per als nostres ciutadans”. Amb l’objectiu, ha afegit, “de fomentar la transferència del coneixement científic generat per les universitats i perquè ningú quedi exclòs d’aquests avenços”.

La reunió de L’Havana, que clourà dimarts amb la declaració conjunta dels ministres i altes autoritats d’educació iberoamericans, pretén aprofundir en el diàleg entre tots els membres de la Comunitat Iberoamericana per a l’impuls de l’Agenda 2030 i fomentar la col·laboració en matèria educativa entre els països de la regió.

Cal recordar que en l’exercici de la Secretaria Pro Tempore (SPT) de la Conferència Iberoamericana, el Principat coordina, amb la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i les autoritats locals, les trobades i fòrums de la Cimera que se celebren fora de territori andorrà, com és el cas d’aquesta trobada a la capital cubana.