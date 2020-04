Confinats, però gaudint de la cultura popular amb un sol clic

La crisi del coronavirus ha impactat de ple en tots els àmbits de la nostra vida, tant de salut com d’economia, esbarjo, educació, cultura i oci. I la cultura popular no n’ha quedat exempta. El tancament de museus, centres cívics i Cases de la Festa, així com la cancel·lació de tots els espectacles i festes previstes per garantir el distanciament social, ha posat una barrera física a l’accés a la cultura popular, però és una barrera superable amb les noves tecnologies.

Des de casa, podem accedir a una pila de propostes per mantenir el contacte amb les nostres tradicions i gaudir tot i el confinament. El coronavirus és, de fet, una oportunitat per explorar noves maneres de consumir cultura que de ben segur que quedaran incorporades a la nostra societat un cop superada aquesta crisi.

A tall d’exemple, l’Ajuntament de Barcelona ha fet un recopilatori de fins a trenta-cinc exposicions que podem visitar virtualment des del sofà, sols o en família, amb nens o sense. N’hi ha per triar i remenar, i a més, de franc.

‘450 anys de la Mulassa de Barcelona’. (2018)

‘Calendari dels Pagesos. 150 anys mesurant el temps (2011)

‘Gent de festa. Les festes catalanes’.

‘La Nit de Sant Joan’.

‘La Patum i altres patrimonis’.

‘Ordeno, mano i disposo. Bans històrics del Consell dels Bulls del Carnaval de Gràcia’.

‘Ordint el Carnaval’.

‘De pagès a típic. 100 anys dels vestits de l’Esbart Català de Dansaires’. (2016)

‘425 anys de les Festes de Sant Roc a Barcelona’. (2014)

‘El Pi en Festes. 25 anys de la recuperació de les Festes de Sant Josep Oriol’ (2020)

‘La Festa Viscuda. Sant Roc 1884-1983’. (2017)

‘L’Envelat. Arquitectura singular i símbol de la Festa Major’. (2017)

‘Falles i Fogueres. Focs festius als Països Catalans’.

‘Pirotècnia de festa’.

‘Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric’. (2012)

‘Aureli Capmany. La dansa i l’esbart Català de Dansaires’.

‘Aureli Capmany i l’educació dels infants’.

‘Aureli Capmany i l’Orfeó Català’.

‘Joan Amades, la memòria del poble’.

‘La difícil senzillesa de Joaquim Serra’.

‘Patufet, on ets? Aureli Capmany 1868-1954’.

‘Gegants petits, xics, camacurts i ballarics. 350 anys dels Gegants petits del Pi’. (2019)

‘Mirades de Gegant’. (2016)

‘El barri de la Catedral sota les bombes’. (2019)

‘El barri perdut’. (2015)

‘Fam i Guerra a Catalunya. Memòria i estratègies de supervivència. 1936-1959’.

‘Cançons de pandero’.

‘Les campanes d’ús civil a Catalunya: cap a la concepció moderna dels temps’. (2020).

‘Músics de festa’. (2013)

‘Orquestres i llibertat. 40 anys de Plateria’. (2014)

‘Per què avui és Santa Llúcia… pels volts de la plaça Nova’. (2017)

‘ClickPatum’. (2016)

‘Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya’. (2015).

‘El Quixot dels ignorants’. (2007)

‘Festes de foc als Pirineus’. (2015)

‘Les ombres xineses’. (2019)

‘Ordint la trama. La cultura popular catalana a Washington’. (2018)

‘Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya’. (2019)

Ens de Comunicació