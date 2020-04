No atraquis la nevera durant l’aïllament: bons hàbits d’alimentació per a aquests dies a casa

El moviment #joemquedoacasa ens proposa un gran repte personal per a cuidar-nos per dins i per fora, que hem de superar perquè val molt la pena: per la nostra salut i la de tots. Atracar la nevera cada dues per tres per avorriment o per a calmar l’ansietat no és una bona opció, perquè no ens sentarà bé. I com el confinament pot ser més llarg del que pensem, podem convertir-lo en una oportunitat per a emprendre bons hàbits d’alimentació.

Afartament, sota control

La Clínica Dray ens presenta una sèrie de pautes nutricionals per a mantenir la nostra dieta alimentària, sense guanyar aquesta mitjana d’entre 3 i 5 quilos que asseguren que podem guanyar durant aquests dies de confinament.

Beu almenys dos litres al dia. Ni alcohol ni begudes carbonatades, no hi ha res més saludable que l’aigua. Així que mentre estiguis plantada davant l’ordinador, fent teletreball, tingues a prop una ampolla d’aigua. Ara hi ha una infinitat de recipients bonics que ens inciten a beure més aigua, i sobretot que sigui emplenable. Ciao plàstic! També pots apostar per les infusions, que afavoreixen l’eliminació de toxines.

Garanteix cada dia cinc menjars, al dia. És important establir un horari per a realitzar les cinc ingestes d’aliments i seguir una alimentació equilibrada i variada.

Consumeix fruita, millor entre hores. En l’esmorzar o a mig matí aquests són els millors moments per a consumir les fruites pel seu alt poder saciant. A més, si es consumeixen en solitari els nutrients i les vitamines s’absorbeixen millor, mentre que es recomana evitar el seu consum a partir de les cinc de la tarda i en dinars.

Sopar com més aviat millor i lleuger. Dues hores abans de ficar-nos al llit: aquest és el millor moment per a realitzar el sopar, que també hauria de ser molt més lleuger que els altres menjars. Has d’apostar per peixos blancs i verdures i aliments al vapor o a la planxa per a evitar la sensació de pesadesa i l’excés de calories, ja que en aquesta franja horària no hi ha activitat.

Res d’hidrats de carboni i productes processats. Acomiada’t de les farines refinades i dels productes processats, sobretot a la nit. Pel que fa als hidrats de carboni, com a màxim dues vegades a la setmana en el menjar (encara que són moltíssim més recomanables els llegums i l’arròs) i en l’esmorzar aposta per una torrada integral o pa de cereals. I res de productes processats, perquè és molt més divertit i sa realitzar les teves pròpies receptes, com un pa de pessic de plàtan i civada.

La fruita seca natural és el millor aperitiu. Perquè són saciants i sans. Així que millor prendre dues o tres nous que contribuiran a reduir la sensació d’apetit.

Sentir-nos bé per dins

Tenim el repte de reordenar les nostres rutines, adaptar-nos a una situació que ens ve donada però que hem d’assumir de la millor forma. Davant aquest context, el millor és que distribueixis de forma ordenada l’exercici físic, el treball i la resta de tasques perquè cada espai tingui un buit intransferible. És l’especial desafiament que tenim per davant: no allargar la jornada del teletreball fins que ens engoleixi o no escurçar-la i no fer res.

Realitza exercicis, aprofitant les classes que podem seguir per Internet. Hi ha un munt de comptes d’Instagram i de Youtube de persones que es dediquen a l’entrenament físic, en totes les seves modalitats, que aquests dies estan compartint les seves rutines i moviments amb els quals podem sentir-nos actius. Des de la Clínica Dray, tenen una proposta: realitzar esquats i planxes en sèries de quatre vegades durant 20 segons i 40 de descans. És una bona manera de començar i pots anar incrementant el nombre de sèries.



Per Bellezaactiva.com