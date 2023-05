25M: Dia Mundial de l’Orgull Friqui

Dibuix d’una noia amb motiu del Dia Mundial de l’Orgull Friqui (pikisuperstar)

La web d’anuncis classificats, Clasf.es, informa sobre el Dia Mundial de l’Orgull Friqui que se celebra durant la jornada d’avui, com cada 25 de maig. Aquesta celebració és un homenatge a la diversitat, la creativitat i la passió que els aficionats a la cultura friqui comparteixen en totes les seves formes.

El terme friqui ha evolucionat al llarg dels anys, deixant de ser un estigma per a convertir-se en una identitat plena d’orgull i camaraderia. Ja sigui que es tracti de fanàtics dels còmics, els videojocs, les pel·lícules de ciència ficció, la fantasia èpica o la tecnologia, tots ells es reuneixen, cada 25 de maig, per a celebrar el seu amor per les creacions i les històries que han deixat una marca inesborrable a les seves vides.

El Dia Mundial de l’Orgull Friqui no només és una oportunitat per a vestir-se amb la roba dels personatges favorits o per a assistir a convencions temàtiques, sinó que també és un moment per a reflexionar sobre els valors subjacents en aquesta comunitat. El respecte, la inclusió i l’esperit de col·laboració són fonamentals al món friqui, ja que cada individu és benvingut sense importar el seu gènere, raça, orientació sexual o rerefons cultural.





I, quins són els productes friquis més demandats per la gent? A continuació, el més buscat actualment:

5. Videojocs

El món dels videojocs ja té molts anys i segueix creixent amb el pas dels anys.

És cert que actualment els formats digitals han guanyat però, però els col·leccionistes de jocs volen seguir tenint un videojoc amb la seva caixa original, el manual d’instruccions, fulletons, extres i per descomptat el joc (en format cartutx, cd o fins i tot cinta si és molt antic).

Per exemple el 2021, es va vendre una còpia tancada, com a nova, de Super Mario Bros de la Nintendo NES (1985). El preu, 2 milions de dòlars.





4. Jocs de taula d’edicions especials

Els jocs de taula tampoc no passen de moda i hi ha jocs de fa molts anys que avui dia segueixen sent dels més jugats. Un exemple d’això és el Monopoly (es va llançar al mercat el 1935), les edicions especials dels Simpsons (Halloween) o Star Trek poden arribar als 300 euros de segona mà.

Es tracta d’un joc d’estratègia i de negociació on els jugadors han de comprar propietats en una ciutat fictícia.





3. Joguines dels Happy Meal de McDonald’s

Les joguines de Happy Meal de McDonald’s són petites joguines o figures col·leccionables que s’inclouen com a part de l’oferta de menjars infantils als restaurants McDonald’s. Aquestes joguines solen estar basades en personatges populars de pel·lícules, programes de televisió, videojocs o altres franquícies reconegudes.

Al llarg dels anys han tret figures d’acció, jocs i trencaclosques, vehicles, peluixos, articles col·leccionables o material educatiu. Algunes d’aquestes joguines es poden vendre per separat per més de 100 euros.





2. Ninos i altres figures

Aquí s’ha de generalitzar una mica perquè hi ha diversos ninots o figures de diferents tipologies molt demandades. S’han de destacar els Funko Pop, unes figures en forma de ninots amb el cap gran que van sortir el 1998 i que s’ha dedicat a treure joguines de pel·lícules o sèries de ficció (Marvel, Star Wars, Harry Potter, One Piece, etc). Alguns poden tenir un preu entre 1.000 i 3.000 euros.

No s’ha d’oblidar, igualment, les nines de Barbie, els Furbys, figures “d’animes”, Cavallers del zodíac, etc.





El número 1 al rànquing: Els còmics

Els còmics tenen tant de valor a causa d’una combinació de factors, que inclouen la popularitat dels personatges i les històries, l’escassetat de certs exemplars, la demanda dels col·leccionistes i el significat històric i cultural que representen.

Els números 1 dels còmics són normalment els més cotitzats.

Action Comics #1″ (1938) és considerat el còmic més valuós i buscat de tots els temps, ja que marca la primera aparició de Superman.

El 2014, una còpia en excel·lent estat es va vendre per més de 3 milions de dòlars i el 2021 se’n va vendre una altra còpia per 2,6 milions d’euros.